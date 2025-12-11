Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Эксперт: «Динамо в отличие от Шахтера является разбалансированной командой»
11 декабря 2025, 14:44
Эксперт: «Динамо в отличие от Шахтера является разбалансированной командой»

Киевляне близки к фиаско на международной арене

Эксперт: «Динамо в отличие от Шахтера является разбалансированной командой»
ФК Шахтер Донецк.

Известный в прошлом вратарь Андрей Тлумак эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на сегодняшние поединки «Динамо» и «Шахтера» в основном раунде Лиги конференций соответственно с итальянской «Фиорентиной» и мальтийским клубом «Хамрун Спартанс».

«Я настроен пессимистично по отношению к выступлению киевлян во Флоренции. Даже в разгар сезона динамовцы не могут похвастаться сбалансированными действиями, проблемы есть буквально в каждом звене, поэтому не удается избегать перепадов в игре даже на внутренней арене чего с ними давно не было.

К сожалению, сейчас «Динамо» не та команда, которая благодаря порядку может донимать более лучше подготовленный соперник. Если во Флоренции все завершится вничью, то это будет для киевлян большим достижением, хотя я склоняюсь к тому, что они проиграют – 1:2 и потеряют все шансы на выход в следующий раунд Лиги конференций.

Совсем другое дело – «Шахтер», игра которого, по крайней мере, в Лиге конференций производит целостное впечатление. Чувствуется, что бразильские легионеры с нетерпением ждут очередного случая устроить «карнавал» в еврокубках и оказаться на «карандашке» скаутов именитых зарубежных клубов. Вот почему я не сомневаюсь, что и сегодня они будут феериты на Мальте и внесут весомый вклад в победу «Шахтера» – 3:1», – сказал Тлумак.

