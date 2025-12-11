Артета набрал больше очков в ЛЧ среди всех тренеров с момента своего дебюта
В топ-10 данного рейтинга присутствуют сразу три испанских специалиста
Микель Артета с момента своего дебюта во главе Арсенала в Лиге чемпионов набрал наибольшее количество очков в турнире среди всех тренеров.
Испанец, имеющий в активе 64 очка, опережает своего соотечественника Луиса Энрике (61), и Карло Анчелотти (60), который не участвует в розыгрыше ЛЧ.
В топ-10 данного рейтинга входит также еще один испанец, Пеп Гвардиола (46 очков, 6 место).
Тренеры с наибольшим количеством набранных очков в Лиге чемпионов, с момента дебюта Микеля Артеты в турнире во главе Арсенала (2023)
- 64 – Микель Артета (Испания)
- 61 – Луис Энрике (Испания)
- 60 – Карло Анчелотти (Италия)
- 49 – Диего Симеоне (Аргентина)
- 48 – Симоне Индзаги (Италия)
- 46 – Пеп Гвардиола (Испания)
- 41 – Венсан Компани (Бельгия)
- 39 – Ханс-Дитер Флик (Германия)
- 39 – Арне Слот (Нидерланды)
- 36 – Петер Бош (Нидерланды)
