Артета набрал больше очков в ЛЧ среди всех тренеров с момента своего дебюта

Микель Артета с момента своего дебюта во главе Арсенала в Лиге чемпионов набрал наибольшее количество очков в турнире среди всех тренеров.

Испанец, имеющий в активе 64 очка, опережает своего соотечественника Луиса Энрике (61), и Карло Анчелотти (60), который не участвует в розыгрыше ЛЧ.

В топ-10 данного рейтинга входит также еще один испанец, Пеп Гвардиола (46 очков, 6 место).

Тренеры с наибольшим количеством набранных очков в Лиге чемпионов, с момента дебюта Микеля Артеты в турнире во главе Арсенала (2023)