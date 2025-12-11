Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Артета набрал больше очков в ЛЧ среди всех тренеров с момента своего дебюта
Лига чемпионов
11 декабря 2025, 12:03 | Обновлено 11 декабря 2025, 12:06
Артета набрал больше очков в ЛЧ среди всех тренеров с момента своего дебюта

В топ-10 данного рейтинга присутствуют сразу три испанских специалиста

Артета набрал больше очков в ЛЧ среди всех тренеров с момента своего дебюта
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Микель Артета с момента своего дебюта во главе Арсенала в Лиге чемпионов набрал наибольшее количество очков в турнире среди всех тренеров.

Испанец, имеющий в активе 64 очка, опережает своего соотечественника Луиса Энрике (61), и Карло Анчелотти (60), который не участвует в розыгрыше ЛЧ.

В топ-10 данного рейтинга входит также еще один испанец, Пеп Гвардиола (46 очков, 6 место).

Тренеры с наибольшим количеством набранных очков в Лиге чемпионов, с момента дебюта Микеля Артеты в турнире во главе Арсенала (2023)

  • 64 – Микель Артета (Испания)
  • 61 – Луис Энрике (Испания)
  • 60 – Карло Анчелотти (Италия)
  • 49 – Диего Симеоне (Аргентина)
  • 48 – Симоне Индзаги (Италия)
  • 46 – Пеп Гвардиола (Испания)
  • 41 – Венсан Компани (Бельгия)
  • 39 – Ханс-Дитер Флик (Германия)
  • 39 – Арне Слот (Нидерланды)
  • 36 – Петер Бош (Нидерланды)
Лига чемпионов Арсенал Лондон Микель Артета
Сергей Турчак Источник: Instagram
