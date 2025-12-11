Габриэл Мартинелли установил новый рекорд Арсенала в Лиге чемпионов
Бразилец забил в пятом матче ЛЧ подряд
Бразильский нападающий лондонского Арсенала Габриэл Мартинелли установил новый клубный рекорд по количеству матчей подряд в Лиге чемпионов с забитыми мячами.
Победный для «канониров» матч 6-го тура этапа лиги против Брюгге стал 5-м подряд в ЛЧ, в котором бразилец забил гол.
Таким образом, в активе Мартинелли есть забитые мячи во всех матчах этого сезона, в которых он участвовал, а именно против Атлетика, Олимпиакоса, Атлетико, Баварии и Брюгге.
Ни один другой игрок в истории Арсенала не имел подобной голевой серии в Лиге чемпионов.
Более того, если рассмотреть еврокубковую историю Арсенала в целом, то голевая серия Мартинелли является самой длинной со времен Тьерри Анри в Кубке УЕФА в 2000 году (6 матчей).
5 - Gabriel Martinelli is the first ever Arsenal player to score in five successive appearances in the UEFA Champions League, and first in all major European competitions since Thierry Henry in the UEFA Cup in April 2000 (6). Fulfilling. pic.twitter.com/Wh1LqbAZW0— OptaJoe (@OptaJoe) December 10, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне сыграют против «фиалок» 11 декабря в 19:45
Глейкер Мендоса попал в скандал