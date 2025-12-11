Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Габриэл Мартинелли установил новый рекорд Арсенала в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
11 декабря 2025, 10:48 |
Габриэл Мартинелли установил новый рекорд Арсенала в Лиге чемпионов

Бразилец забил в пятом матче ЛЧ подряд

Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский нападающий лондонского Арсенала Габриэл Мартинелли установил новый клубный рекорд по количеству матчей подряд в Лиге чемпионов с забитыми мячами.

Победный для «канониров» матч 6-го тура этапа лиги против Брюгге стал 5-м подряд в ЛЧ, в котором бразилец забил гол.

Таким образом, в активе Мартинелли есть забитые мячи во всех матчах этого сезона, в которых он участвовал, а именно против Атлетика, Олимпиакоса, Атлетико, Баварии и Брюгге.

Ни один другой игрок в истории Арсенала не имел подобной голевой серии в Лиге чемпионов.

Более того, если рассмотреть еврокубковую историю Арсенала в целом, то голевая серия Мартинелли является самой длинной со времен Тьерри Анри в Кубке УЕФА в 2000 году (6 матчей).

По теме:
Артета набрал больше очков в ЛЧ среди всех тренеров с момента своего дебюта
Лишь 17 команд забили в ЛЧ больше Холанда со времени его первого гола
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Хаби Алонсо после матча Реал – Ман Сити – 1:2
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
