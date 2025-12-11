Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Конте назвал причины поражения Наполи от Бенфики
Лига чемпионов
11 декабря 2025, 08:48
Антонио пообщался со СМИ после сенсационного поражения

Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал поражение команды в матче шестого тура Лиги чемпионов против «Бенфики» – 0:2.

– Я не могу считать это неудачей, сегодня ребята отдали все, что у них было. Было заметно физическое и психологическое отставание: они играли в пятницу, а мы – в воскресенье. Рано или поздно устаешь, и не только физически, но и морально. Мы все равно пытались до конца, но не были полностью внимательными в принятии решений. Но это нормально, нужно это принять. Нам нужно как можно скорее восстановиться: сегодня ночью возвращаемся в 4 часа. Завтра ребята останутся с семьями, многим придется сыграть седьмой матч за очень короткий промежуток времени.

– Поражение – больше из-за чего? Неспособность совмещать два турнира одновременно?

– У нас три турнира плюс Суперкубок, их можно совмещать, если расширять состав. Мы пытались это сделать с 9 новичками, но 7 из них травмированы. Сегодня нам трудно совмещать два турнира, потому что нас мало. Вы это уже знали, ничего нового. Меня меньше всего беспокоит то, что ребята отдают все и будут готовы продолжать. Это физиологическое падение: после пяти игр играть против сильных команд тяжело. Нужно только восстановиться, надеясь, что те, кто не травмирован надолго, как Лоботка и Гутьеррес, быстро вернутся. Ромелу тренировался только с нами, но ему нужно время.

– Насколько это поражение повлияет на шансы выхода из группы?

– Уже было бы очень сложно говорить о выходе в плей-офф, учитывая команды, участвующие в Лиге чемпионов, но всегда бывают сюрпризы. Сегодня была большая отдача, но в итоге «Бенфика» имела немного больше. Мы должны принять ситуацию, понимая, что придется страдать. Мы готовы делать это все вместе, распределяя ресурсы и энергию. Для Лоботки и Гутьерреса это не должно затянуться: не знаю, будет ли какая-то хорошая новость перед «Удинезе». Если будет – будем рады принять, если нет – продолжим работать как сейчас, благодаря этим ребятам.

– Вас удивила «Бенфика» и Моуриньо?

– Я смотрел статистику: они били по воротам 5 раз, мы – дважды. Возможно, у нас было больше контроля мяча. «Бенфика» нас не удивила, мы ее не недооценивали: сегодня мы показали именно то, что могли. Недооценивать – значит быть невежественным и самонадеянным. Мы знаем, что «Бенфика» – отличная команда с замечательными игроками.

Иван Чирко Источник: Tuttomercatoweb
