Кто получил 9.6? Известна оценка Кащука за матч Лиги чемпионов против Аякс
«Карабах» вместе с украинцем уступил на собственном поле – 2:4
10 декабря был проведен матч шестого тура Лиги чемпионов между клубами «Карабах» и «Аякс».
Поединок на «стадионе имени Тофика Бахрамова» в Баку завершился победой голландского клуба со счетом 4:2.
Украинский нападающий «Карабаха» Алексей Кащук начал матч на скамейке запасных – на поле украинец вышел на 70-й минуте, однако повлиять на ход встречи ему не удалось.
Статистический портал SofaScore наградила Кащука средней оценкой – 6.3.
Лучшим игроком матча был признан вингер «Аякса» Оскар Глух, который оформил дубль и получил 9.6.
Оценки матча «Карабах» – «Аякс» от SofaScore
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне сыграют против «фиалок» 11 декабря в 19:45
Мадридцев наказали за поведение