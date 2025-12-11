Кто получил 9.6? Известна оценка Кащука за матч Лиги чемпионов против Аякс

10 декабря был проведен матч шестого тура Лиги чемпионов между клубами «Карабах» и «Аякс».

Поединок на «стадионе имени Тофика Бахрамова» в Баку завершился победой голландского клуба со счетом 4:2.

Украинский нападающий «Карабаха» Алексей Кащук начал матч на скамейке запасных – на поле украинец вышел на 70-й минуте, однако повлиять на ход встречи ему не удалось.

Статистический портал SofaScore наградила Кащука средней оценкой – 6.3.

Лучшим игроком матча был признан вингер «Аякса» Оскар Глух, который оформил дубль и получил 9.6.

Оценки матча «Карабах» – «Аякс» от SofaScore