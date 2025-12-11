В четверг, 11 декабря, состоится поединок 6-го тура основного этапа Лиги Европы между «Базелем» и «Астон Виллой». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Базель

Довольно сумбурно складывается сезон для швейцарского коллектива. После 16 игр в национальном чемпионате на счету клуба есть 27 очков, позволяющих ему находиться на 3-й строчке турнирной таблицы. Однако от лидера, «Туна», «Базель» отстает уже на 7 зачетных пунктов. В Кубке Швейцарии команда дошла до четвертьфинала, где скоро встретится с «Санкт-Галленом».

В Лиге Европы швейцарцам за 5 игр удалось завоевать 6 очков, благодаря которым они находятся на 24-й строчке общей таблицы соревнований. Пока клуб входит в зону, которая позволит сыграть в плей-офф, однако ближайших конкурентов «Базель» опережает только благодаря лучшей разнице забитых/пропущенных голов.

Астон Вилла

Начало сезона для «виллианов» получилось ужасным, однако сейчас клуб приобрел невероятную форму. После 15 туров Премьер-лиги на его счету уже есть 30 очков, позволяющих ему занимать 3-ю позицию турнирной таблицы. Лидер, «Арсенал», опережает бирмингемцев всего на 3 балла. В Кубке английской лиги команда вылетела на стадии 1/16 финала от «Брентфорда».

За 5 поединков Лиги Европы англичанам удалось добыть в борьбе 12 баллов – пока этого достаточно, чтобы находиться на 3-й строчке турнирной таблицы. Однако от 1-го места клуб отстает только из-за худшей разницы забитых/пропущенных мячей.

Личные встречи

Последний раз клубы встречались между собой еще в 2001 году в финале Кубка Интертото. Тогда победу со счетом 4:1 одержала «Астон Вилла».

Интересные факты

«Астон Вилла» победила в каждом из последних 7 поединков.

В предыдущих 7 матчах «Базель» лишь 1 раз сохранил ворота сухими.

В 5/6 последних играх «Астон Виллы» забивали 3 и более голов.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.52.