Челси принял окончательное решение по Мудрику на случай его возвращения

Ряд британских СМИ сообщил, что Михаил Мудрик приблизился к возвращению в большой футбол в 2026 году.

По информации источника, «Челси», на случай возвращения украинца, уже принял дальнейший план действий. Полноценный трансфер украинца не рассматривается – в клубе готовы дать украинцу шанс проявить себя, такого же мнения придерживается и тренер Энцо Мареска.

Отмечается, что наиболее вероятным вариантом будет то, что «Челси» отправит украинца в краткосрочную аренду для того, чтобы он набрал форму.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.