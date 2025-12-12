Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
12 декабря 2025, 08:12 |
0

Челси принял окончательное решение по Мудрику на случай его возвращения

Речь о полноценном трансфере даже не идет

Челси принял окончательное решение по Мудрику на случай его возвращения
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Ряд британских СМИ сообщил, что Михаил Мудрик приблизился к возвращению в большой футбол в 2026 году.

По информации источника, «Челси», на случай возвращения украинца, уже принял дальнейший план действий. Полноценный трансфер украинца не рассматривается – в клубе готовы дать украинцу шанс проявить себя, такого же мнения придерживается и тренер Энцо Мареска.

Отмечается, что наиболее вероятным вариантом будет то, что «Челси» отправит украинца в краткосрочную аренду для того, чтобы он набрал форму.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.

Энцо Мареска Михаил Мудрик Английская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Челси допинг
Дмитрий Олийченко Источник
Комментарии 0
