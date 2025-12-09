Цифры и факты. Важнейшие события 15-го тура УПЛ
Наиболее важные цифры 15-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.
ЛНЗ празднует 10-ю викторию в этом сезоне, в том числе 4-ю кряду (мячи 7-0), повторяя клубное достижение.
«Сиреневые» одерживают 15-ю победу дома, а «Оболонь» терпит 20-е поражение в гостях.
Подопечные Виталия Пономарева обновляют личный рекорд, продлив сухую серию до 425 минут.
Денис Кузык на 308-й минуте прерывает безголевую серию черкасщан в поединках с «пивоварами».
«Оболонь» не может поразить ворота соперников 345 минут кряду.
«Шахтер» продлевает свою беспроигрышную серию на чужих полях до 15 игр (+8=7), а сухую гостевую - до 365 минут.
100-й матч в рядах горняков проводит Дмитрий Ризнык (ЧУ – 65, КУ – 9, ЕК – 26).
«Колос» по-прежнему не может отпраздновать первую викторию в домашних баталиях с оранжево-черными – 2 ничьи и 6 поражений.
Ковалевцы не забивают «Шахтеру» в родных стенах 347 минут подряд.
90-й матч на тренерском посту в УПЛ проводит Руслан Костышин (+34=24-32, 106-115).
«Рух» одерживает 3-ю победу подряд (мячи 6-2).
Подопечные Ивана Федыка устанавливают личный рекорд, продлив домашнюю безничейную серию до 8 игр (+3-5).
Остап Притула проводит 103-й матч за желто-черных в чемпионатах Украины и повторяет клубное достижение Юрия Климчука.
«Полесье» терпит 10-е поражение на чужих полях.
Житомиряне прерывают три свои рекордные серии: победную гостевую – из 4-х игр, голевую на чужих полях – из 12 и общую сухую – на 686-й минуте. Последний раз желто-зеленые не забивали хозяевам 28 февраля – 0:0 с «Оболонью». А пропускали – 29 сентября – 4:1 в гостях с «Вересом».
Завершается и беспроигрышная серия «волков», которая составила 10 матчей (+7=3). Последний раз подопечные Руслана Ротаня уходили с поля побежденными 31 августа – 1:4 в гостях с «Динамо».
«Полесье» обновляет клубное достижение, обходясь без ничьих на чужих полях 8 игр кряду (+6-2).
«Кривбасс», ставший автором 40-й победы гостей в этом сезоне, празднует 250-ю викторию в чемпионатах Украины.
Карлос Парако становится автором 10-го гола криворожцев в домашних баталиях с александрийцами.
30-й мяч в карьере забивает Егор Твердохлеб (ЧУ – 28, КУ – 2).
«Александрия», впервые уступившая «Кривбассу» с разницей в три гола, терпит 30-е крупное поражение в элитном дивизионе.
Черно-желто-зеленые обходятся без побед в гостях 10 матчей подряд (=5-5).
«Динамо» прерывает две свои «рекордные» серии: проигрышную - из 4-х игр и гостевую безвыигрышную – из 5 (=3-2). Последний раз киевляне брали верх над хозяевами 16 августа – 4:1 с «Эпицентром».
Бело-синие забивают на чужих полях 10 матчей кряду.
10-й мяч в динамовских рядах забивает Александр Пихаленок (ЧУ – 5, КУ – 2, ЕК – 3).
«Кудровка» терпит 4-е поражение подряд (мячи 4-10).
«Заря» берет верх над «Карпатами» во всех трех встречах в элитном дивизионе (мячи 6-2).
Филипп Будковский, поразивший ворота 28-го клуба УПЛ, становится автором 150-го гола луганчан в чемпионатах Украины под руководством Виктора Скрипника.
«Карпаты» прерывают две свои рекордные гостевые серии: беспроигрышную – из 6 игр (+3=3) и сухую – на 434-й минуте. Последний раз «львы» уступали хозяевам 17 мая – 1:2 с «Колосом».
«Эпицентр» одерживает первую крупную победу в элитном дивизионе.
Общая сухая серия подопечных Сергея Нагорняка достигает 345 минут, а гостевая – 297.
«Полтава» терпит 10-е поражение в УПЛ.
Малиново-золотые пропускают 13 игр подряд.
150-й матч в чемпионатах Украины проводит Николай Шапаренко («Динамо»), 100-й – Максим Брагару («Полесье»), 1-й – Назар Макаренко, Назар Прокопенко (оба – «Александрия») и Хосе Флорес («Кривбасс»).
Во 2-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Артем Челядин («Колос»).
5-й мяч в УПЛ забивает Карлос Парако, 1-й – Джоване (в 8-й игре).
Во 2-й команде элиты открывают голевой счет Егор Демченко («Эпицентр»), Юрий Копына («Рух») и Денис Нагнойный («Кудровка»).
Артур Микитишин становится автором 300-го гола сезона-2025/26.
55-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Дмитрий Ризнык, 5-й – Владимир Маханьков.
3-ю красную карточку в УПЛ зарабатывает Александр Андриевский.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
