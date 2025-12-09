Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Евро-2026 U-17. Украина входит в корзину 1 для жеребьевки Лиги B этапа 2
Молодежные турниры
09 декабря 2025, 19:23 | Обновлено 09 декабря 2025, 19:49
Евро-2026 U-17. Украина входит в корзину 1 для жеребьевки Лиги B этапа 2

10 декабря в 13:15 пройдет жеребьевка второго раунда отбора

Евро-2026 U-17. Украина входит в корзину 1 для жеребьевки Лиги B этапа 2
УЕФА

10 декабря состоится жеребьевка второго раунда квалификации Евро-2026 среди юношей до 17 лет, в которой примет участие и сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2009 г.р.). Начало церемонии – в 13:15 по киевскому времени.

Подопечные Александра Сытника заняли третье место в своей группе Лиги А первого раунда отбора и теперь сыграют в Лиге В. Перед жеребьевкой второго раунда сине-желтые попали в первую корзину.

Во втором раунде 28 команд (14 победителей групп первого раунда и 14 сборных, занявших вторые места) до 31 марта будут соревноваться в семи группах Лиги А. Победители квартетов присоединятся к хозяину, Эстонии, в финальной стадии, которая пройдет с 25 мая по 7 июня 2026 года. Жеребьевка форума запланирована на 9 апреля.

26 сборных до 30 июня будут играть в 7 группах Лиги В (5 групп – по 4 команды, 2 группы – по 3 команды). Оба турнира важны в контексте формирования Лиг А и В в первом раунде отбора Евро-2028 U-19.

Процедура жеребьевки второго раунда отбора Евро-2026 U-17. Участники распределяются по корзинам согласно результатам первого раунда, в соответствии с их позициями и статистикой. Отдельно будут определены хозяева мини-турниров, которые пройдут весной.

Евро-2026 U-17. Второй раунд квалификации

Корзины посева

Лига А

  • Корзина 1: Испания, Чехия, Бельгия, Германия, Исландия, Ирландия, Швеция
  • Корзина 2: Турция, Франция, Португалия, Черногория, Словакия, Кипр, Казахстан
  • Корзина 3: Австрия, Шотландия, Греция, Хорватия, Италия, Сербия, Словения
  • Корзина 4: Норвегия, Польша, Дания, Румыния, Швейцария, Северная Ирландия, Северная Македония

Лига В

  • Корзина 1: Нидерланды, Украина, Уэльс, Финляндия, Болгария, Израиль, Венгрия
  • Корзина 2: Босния и Герцеговина, Грузия, Литва, Люксембург, Латвия, беларусь, Фарерские острова
  • Корзина 3: Албания, Молдова, Мальта, Косово, Англия, Армения, Сан-Марино
  • Корзина 4: Андорра, Эстония, Азербайджан, Лихтенштейн, Гибралтар

Итоговые таблицы 1-го раунда квалификации

чемпионат Европы по футболу U-17 сборная Украины по футболу U-17 жеребьевка Александр Сытник
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
