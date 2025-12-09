Евро-2026 U-17. Украина входит в корзину 1 для жеребьевки Лиги B этапа 2
10 декабря в 13:15 пройдет жеребьевка второго раунда отбора
10 декабря состоится жеребьевка второго раунда квалификации Евро-2026 среди юношей до 17 лет, в которой примет участие и сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2009 г.р.). Начало церемонии – в 13:15 по киевскому времени.
Подопечные Александра Сытника заняли третье место в своей группе Лиги А первого раунда отбора и теперь сыграют в Лиге В. Перед жеребьевкой второго раунда сине-желтые попали в первую корзину.
Во втором раунде 28 команд (14 победителей групп первого раунда и 14 сборных, занявших вторые места) до 31 марта будут соревноваться в семи группах Лиги А. Победители квартетов присоединятся к хозяину, Эстонии, в финальной стадии, которая пройдет с 25 мая по 7 июня 2026 года. Жеребьевка форума запланирована на 9 апреля.
26 сборных до 30 июня будут играть в 7 группах Лиги В (5 групп – по 4 команды, 2 группы – по 3 команды). Оба турнира важны в контексте формирования Лиг А и В в первом раунде отбора Евро-2028 U-19.
Процедура жеребьевки второго раунда отбора Евро-2026 U-17. Участники распределяются по корзинам согласно результатам первого раунда, в соответствии с их позициями и статистикой. Отдельно будут определены хозяева мини-турниров, которые пройдут весной.
Евро-2026 U-17. Второй раунд квалификации
Корзины посева
Лига А
- Корзина 1: Испания, Чехия, Бельгия, Германия, Исландия, Ирландия, Швеция
- Корзина 2: Турция, Франция, Португалия, Черногория, Словакия, Кипр, Казахстан
- Корзина 3: Австрия, Шотландия, Греция, Хорватия, Италия, Сербия, Словения
- Корзина 4: Норвегия, Польша, Дания, Румыния, Швейцария, Северная Ирландия, Северная Македония
Лига В
- Корзина 1: Нидерланды, Украина, Уэльс, Финляндия, Болгария, Израиль, Венгрия
- Корзина 2: Босния и Герцеговина, Грузия, Литва, Люксембург, Латвия, беларусь, Фарерские острова
- Корзина 3: Албания, Молдова, Мальта, Косово, Англия, Армения, Сан-Марино
- Корзина 4: Андорра, Эстония, Азербайджан, Лихтенштейн, Гибралтар
Итоговые таблицы 1-го раунда квалификации
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 9 декабря и начнется в 22:00 по Киеву
В команде считают, что отношения между игроками – профессиональные