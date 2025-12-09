Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Иногда не кормили». Украинский форвард рассказал, как исчезал Минай
Украина. Первая лига
09 декабря 2025, 15:07 |
403
0

«Иногда не кормили». Украинский форвард рассказал, как исчезал Минай

Егор Гуничев прокомментировал свой период карьеры в составе ужгородского клуба

09 декабря 2025, 15:07 |
403
0
«Иногда не кормили». Украинский форвард рассказал, как исчезал Минай
ФК Минай

Бывший форвард сборных Украины U-19 и U-21 Егор Гуничев, который сейчас выступает в составе киевского «Левого Берега», рассказал о том, как исчезал ужгородский «Минай».

– Прошлый сезон ты отыграл в «Минае», который стал последним в его истории. Как умирал этот клуб?

– Когда мы вылетели из УПЛ, то были разговоры, что планируем сразу вернуться. Потом произошла история с Турниром четырех, когда после расформирования «Днепра-1» нас не запустили напрямую, хотя вроде бы должны были. Вдобавок к этому у команды немного не пошел первый круг и мы оказались в нижней десятке.

Таким образом, президент просто снизил бюджет на Первую лигу. Нам оставалось просто доиграть сезон, наверное.

– Что по поводу материальных вопросов?

– Зарплату и премии мы получали без задержек, здесь вопросов нет. Однако организационные вопросы – вообще ужас. Иногда сами стирали, иногда не кормили… Такое. Стало заметно, что отношение руководства ухудшилось. Никакого энтузиазма к проекту уже не было.

– В финале вышеупомянутого тобой Турнира четырех «Минай» проиграл «Левому Берегу» (0:3). Фактически этот результат стал точкой обратного отсчета для клуба.

– Ну, да. В принципе мы были настроены на этот турнир. Полуфинал с «Эпицентром» (3:3, пенальти 5:3) тяжело, но прошли. В финале получили второй шанс, но снова 0:3. Не знаю, будто что-то случилось в этих важных играх.

Не подготовились, не настроились. Нельзя так. Возможно, из-за этого и перегорели. Все надеялись, что сейчас нас вернут в элиту, – рассказал Гуничев.

По теме:
Эксперт: «Динамо купило кота в мешке по совету Мирчи. За какие качества?»
Иностранный специалист зимой может возглавить Карпаты вместо Лупашко
В перенесенном матче 16-го тура Первой лиги Чернигов разгромил Пробой
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Минай Егор Гуничев
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
Хоккей | 09 декабря 2025, 00:10 15
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме

На этот раз команда проиграла Норвегии

Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Футбол | 09 декабря 2025, 08:09 5
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»

Заховайло об и.о. главного тренера киевлян

Легенда Ливерпуля: «Я буду критиковать Салаха, когда он пытается...»
Футбол | 09.12.2025, 13:31
Легенда Ливерпуля: «Я буду критиковать Салаха, когда он пытается...»
Легенда Ливерпуля: «Я буду критиковать Салаха, когда он пытается...»
Динамо приняло решение о будущем Бленуце в клубе
Футбол | 09.12.2025, 11:16
Динамо приняло решение о будущем Бленуце в клубе
Динамо приняло решение о будущем Бленуце в клубе
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Футбол | 09.12.2025, 07:39
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Яркий финал. Трамп и Селби разыграли титул UK Championship по снукеру
Яркий финал. Трамп и Селби разыграли титул UK Championship по снукеру
08.12.2025, 06:05 1
Снукер
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
08.12.2025, 08:54 4
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
07.12.2025, 08:57 10
Футбол
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
07.12.2025, 21:49
Другие виды
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 16
Футбол
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
08.12.2025, 06:47
Другие виды
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
08.12.2025, 10:04 32
Футбол
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
08.12.2025, 09:13 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем