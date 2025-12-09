«Иногда не кормили». Украинский форвард рассказал, как исчезал Минай

Бывший форвард сборных Украины U-19 и U-21 Егор Гуничев, который сейчас выступает в составе киевского «Левого Берега», рассказал о том, как исчезал ужгородский «Минай».

– Прошлый сезон ты отыграл в «Минае», который стал последним в его истории. Как умирал этот клуб?

– Когда мы вылетели из УПЛ, то были разговоры, что планируем сразу вернуться. Потом произошла история с Турниром четырех, когда после расформирования «Днепра-1» нас не запустили напрямую, хотя вроде бы должны были. Вдобавок к этому у команды немного не пошел первый круг и мы оказались в нижней десятке.

Таким образом, президент просто снизил бюджет на Первую лигу. Нам оставалось просто доиграть сезон, наверное.

– Что по поводу материальных вопросов?

– Зарплату и премии мы получали без задержек, здесь вопросов нет. Однако организационные вопросы – вообще ужас. Иногда сами стирали, иногда не кормили… Такое. Стало заметно, что отношение руководства ухудшилось. Никакого энтузиазма к проекту уже не было.

– В финале вышеупомянутого тобой Турнира четырех «Минай» проиграл «Левому Берегу» (0:3). Фактически этот результат стал точкой обратного отсчета для клуба.

– Ну, да. В принципе мы были настроены на этот турнир. Полуфинал с «Эпицентром» (3:3, пенальти 5:3) тяжело, но прошли. В финале получили второй шанс, но снова 0:3. Не знаю, будто что-то случилось в этих важных играх.

Не подготовились, не настроились. Нельзя так. Возможно, из-за этого и перегорели. Все надеялись, что сейчас нас вернут в элиту, – рассказал Гуничев.