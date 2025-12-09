Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 декабря 2025, 05:59
Шахтер подтвердил, что Траоре получил вызов на Кубок африканских наций

Лассина отправится в сборную Буркина-Фасо на турнир в Марокко

Шахтер подтвердил, что Траоре получил вызов на Кубок африканских наций
ФК Шахтер. Лассина Траоре

Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре получил вызов в сборную Буркина-Фасо на Кубок африканских наций 2025.

Форвард «горняков» попал в состав сборной своей страны на турнир в Марокко.

Престижнейший турнир африканского континента стартует 21 декабря и продлится до 18 января 2026 года в Марокко.

Буркинийцы на групповом этапе встретятся со сборными Экваториальной Гвинеи (24 декабря), Алжира (28 декабря) и Судана (31 декабря).

Лассина Траоре выступает за национальную сборную Буркина-Фасо с мая 2017 года, он провел 28 матчей и забил 12 голов.

Николай Степанов
