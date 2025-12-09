Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЧМ-2026: все поединки гарантированно продлятся дольше на 6 минут
Чемпионат мира
09 декабря 2025, 05:37
ФИФА меняет правила

Командам на матчах ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, будут предоставлять одну трехминутную паузу для водопоя в каждом тайме.

Перерыв будут делать примерно в середине тайма.

Инициативу поддержали все стороны, включая медицинскую службу ФИФА. Мера направлена на обеспечение безопасности футболистов.

В ФИФА подчеркнули, что паузы вводятся независимо от погодных условий, чтобы все команды находились в равных условиях.

Игровое время во время перерыва не останавливается, однако в конце каждого тайма арбитр добавит три компенсированные минуты.

Михаил Олексиенко Источник: The Athletic
