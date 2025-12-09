Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Матч сборных Ирана и Египта на ЧМ будет посвящен ЛГБТ
Чемпионат мира
09 декабря 2025, 03:33 |
104
0

Игра запланирована на 26 июня

Матч сборных Ирана и Египта на ЧМ будет посвящен ЛГБТ
Getty Images/Global Images Ukraine

До жеребьевки чемпионата мира 2026 года организационный комитет Сиэтла сообщил, что матч турнира, запланированный на 26 июня, будет посвящен ЛГБТ. На момент анонса не было известно, какие сборные примут участие.

После жеребьевки стало известно, что в этот день в Сиэтле встретятся сборные Ирана и Египта.

В Египте гомосексуальные отношения запрещены. В Иране за такие отношения предусмотрено максимальное наказание – смертная казнь.

Члены консультативного комитета матча заявили, что мероприятие пройдет в соответствии с планом.

BBC отмечает, что инициатива организована местным комитетом и не имеет отношения к ФИФА.

сборная Ирана по футболу сборная Египта по футболу ЧМ-2026 по футболу ЛГБТ ФИФА
Михаил Олексиенко Источник
