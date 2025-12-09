В Реале видят двух экс-игроков клуба фаворитами на замену Алонсо

В «Реале» продолжают анализировать ситуацию вокруг будущего Хаби Алонсо.

По данным ESPN, в понедельник президент клуба Флорентино Перес провел встречу с советом директоров, чтобы обсудить спад в игре команды и определить дальнейшую судьбу главного тренера.

Ожидается, что предстоящий матч против «Манчестер Сити» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов станет ключевым в решении о том, сохранит ли Алонсо свою должность. Среди возможных замен называются Альваро Арбелоа и Зинедин Зидан.

По словам источника, в клубе считают, что ответственность за слабые результаты лежит как на тренерском штабе, так и на игроках, которым не удалось адаптироваться к требованиям Алонсо и его помощников. Кроме того, в мадридской структуре существуют сомнения относительно взаимодействия Алонсо с командой.