Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Реале видят двух экс-игроков клуба фаворитами на замену Алонсо
Испания
09 декабря 2025, 01:44 |
38
0

В Реале видят двух экс-игроков клуба фаворитами на замену Алонсо

Судьба Хаби в Мадриде зависит от матча с Ман Сити

09 декабря 2025, 01:44 |
38
0
В Реале видят двух экс-игроков клуба фаворитами на замену Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

В «Реале» продолжают анализировать ситуацию вокруг будущего Хаби Алонсо.

По данным ESPN, в понедельник президент клуба Флорентино Перес провел встречу с советом директоров, чтобы обсудить спад в игре команды и определить дальнейшую судьбу главного тренера.

Ожидается, что предстоящий матч против «Манчестер Сити» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов станет ключевым в решении о том, сохранит ли Алонсо свою должность. Среди возможных замен называются Альваро Арбелоа и Зинедин Зидан.

По словам источника, в клубе считают, что ответственность за слабые результаты лежит как на тренерском штабе, так и на игроках, которым не удалось адаптироваться к требованиям Алонсо и его помощников. Кроме того, в мадридской структуре существуют сомнения относительно взаимодействия Алонсо с командой.

По теме:
Легенда Ливерпуля разнес Салаха за его поведение и заявления о клубе
АЛИССОН: Комментарии Салаха могут иметь влияние, это не мелочь. Он же Салах
Интер – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча
Хаби Алонсо Реал Мадрид Лига чемпионов Зинедин Зидан Альваро Арбелоа Ла Лига Реал - Манчестер Сити
Михаил Олексиенко Источник: ESPN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один из самых дорогих игроков Динамо заинтересовал несколько клубов Ла Лиги
Футбол | 08 декабря 2025, 20:21 12
Один из самых дорогих игроков Динамо заинтересовал несколько клубов Ла Лиги
Один из самых дорогих игроков Динамо заинтересовал несколько клубов Ла Лиги

Николай Шапаренко может сменить клубную прописку

Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Футбол | 08 декабря 2025, 10:04 28
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?

«Верес» согласился доиграть матч

Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Бокс | 08.12.2025, 08:54
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Невероятный камбэк Милана! Россонери вышли в лидеры Серии А
Футбол | 08.12.2025, 23:46
Невероятный камбэк Милана! Россонери вышли в лидеры Серии А
Невероятный камбэк Милана! Россонери вышли в лидеры Серии А
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Футбол | 08.12.2025, 04:42
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 15
Футбол
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
08.12.2025, 06:47
Другие виды
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
07.12.2025, 07:54 5
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
07.12.2025, 08:57 10
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
08.12.2025, 08:12 9
Футбол
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Динамо оформило подписание украинского вратаря
08.12.2025, 07:40 2
Футбол
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
07.12.2025, 21:49
Другие виды
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
07.12.2025, 23:59 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем