Обнародованы оценки Цыганкова и Ваната за провальный матч Жироны в Ла Лиге
7 декабря каталонцы проиграли команде Эльче (0:3) в поединке 15-го тура чемпионата
Украинские футболисты каталанской Жироны – Виктор Цыганков (вингер) и Владислав Ванат (форвард) – узнали свои оценки за матч 15-го тура Ла Лиги 2025/26 против Эльче (0:3).
Статистический портал WhoScored оценил действия Цыганкова в 6.6 балла. Виктор стал лучшим игроком красно-белых в этом поединке.
Ванат получил 5.7. Ниже только у двух игроков команды – Пауло Гассанины (5.1) и Дейли Блинда (5.6).
Наивысшую оценку получил форвард Эльче Рафа Мир – 8.8. Испанский нападающий оформил дубль в ворота Жироны.
В таблице национального первенства Жирона с 12 очками идет на 18-м месте. У Эльче 19 пунктов и девятая позиция.
Оценки WhoScored за матч Эльче – Жирона (3:0)
