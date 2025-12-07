Обнародованы оценки Цыганкова и Ваната за провальный матч Жироны в Ла Лиге

Украинские футболисты каталанской Жироны – Виктор Цыганков (вингер) и Владислав Ванат (форвард) – узнали свои оценки за матч 15-го тура Ла Лиги 2025/26 против Эльче (0:3).

Статистический портал WhoScored оценил действия Цыганкова в 6.6 балла. Виктор стал лучшим игроком красно-белых в этом поединке.

Ванат получил 5.7. Ниже только у двух игроков команды – Пауло Гассанины (5.1) и Дейли Блинда (5.6).

Наивысшую оценку получил форвард Эльче Рафа Мир – 8.8. Испанский нападающий оформил дубль в ворота Жироны.

В таблице национального первенства Жирона с 12 очками идет на 18-м месте. У Эльче 19 пунктов и девятая позиция.

Оценки WhoScored за матч Эльче – Жирона (3:0)