Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала потрясающую фигуру
07 декабря 2025, 06:34
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала потрясающую фигуру

Кристина Яремчук похвасталась фото из спортзала

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала потрясающую фигуру
Instagram. Кристина Яремчук

Жена нападающего сборной Украины и «Олимпиакоса» Романа ЯремчукаКристина Яремчук – продолжает покорять подписчиков стильными образами и потрясающей фигурой.

В Instagram Кристина опубликовала новое фото из спортзала, продемонстрировав подтянутый пресс и отличную физическую форму.

Она призналась, что пожаловалась на «выключенный режим», после чего получила множество непрошенных советов от подписчиков.

Фанаты отметили дисциплину Кристины и ее впечатляющий внешний вид, сравнив ее усердие с профессиональными спортсменами.

Максим Лапченко
