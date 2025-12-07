ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала потрясающую фигуру
Кристина Яремчук похвасталась фото из спортзала
Жена нападающего сборной Украины и «Олимпиакоса» Романа Яремчука – Кристина Яремчук – продолжает покорять подписчиков стильными образами и потрясающей фигурой.
В Instagram Кристина опубликовала новое фото из спортзала, продемонстрировав подтянутый пресс и отличную физическую форму.
Она призналась, что пожаловалась на «выключенный режим», после чего получила множество непрошенных советов от подписчиков.
Фанаты отметили дисциплину Кристины и ее впечатляющий внешний вид, сравнив ее усердие с профессиональными спортсменами.
