ФОТО. Болельщик умер прямо на матче. Поединок был отменен

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 декабря 2025, 01:49 |
261
0

Getty Images/Global Images Ukraine. Чарльтон

Матч между «Чарльтоном» и «Портсмутом» был остановлен из-за неотложной медицинской ситуации на трибунах стадиона «Вэлли». Позже клуб подтвердил смерть болельщика.

Игра началась в 12:30 по Гринвичу и была прервана на 12-й минуте при счете 0:0. После того как зрителю оказывали помощь, судья отправил команды в раздевалки, а спустя почти час объявили об окончательной отмене матча. Новая дата будет назначена позже.

Подобные случаи происходили и ранее: встречи «Болтона» с «Челтнемом» и «Лейтон Ориент» с «Линкольном» также прерывали из-за смертей фанатов.

«Чарльтон» остается на 17-м месте в таблице, на шесть очков выше «Портсмута», занимающего 22-ю позицию.

фото Чарльтон Портсмут Чемпионшип чемпионат Англии по футболу смерть
Максим Лапченко Источник: The Athletic
