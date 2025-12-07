ФОТО. Болельщик умер прямо на матче. Поединок был отменен
Трагедия в Чемпионшипе...
Матч между «Чарльтоном» и «Портсмутом» был остановлен из-за неотложной медицинской ситуации на трибунах стадиона «Вэлли». Позже клуб подтвердил смерть болельщика.
Игра началась в 12:30 по Гринвичу и была прервана на 12-й минуте при счете 0:0. После того как зрителю оказывали помощь, судья отправил команды в раздевалки, а спустя почти час объявили об окончательной отмене матча. Новая дата будет назначена позже.
Подобные случаи происходили и ранее: встречи «Болтона» с «Челтнемом» и «Лейтон Ориент» с «Линкольном» также прерывали из-за смертей фанатов.
«Чарльтон» остается на 17-м месте в таблице, на шесть очков выше «Портсмута», занимающего 22-ю позицию.
Charlton Athletic are devastated to report that a supporter has passed away following a medical emergency at The Valley today.— Charlton Athletic FC (@CAFCofficial) December 6, 2025
Everyone at the club sends their heartfelt condolences to the supporter’s family and friends at this incredibly difficult time.#cafc
