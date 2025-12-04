Шахтер отверг предложение Коринтианса по Майкону, но выдвинул варианты

Бронзовый призер минувшего розыгрыша УПЛ «Шахтер» отверг предложение «Коринтианса» об очередном продлении аренды 28-летнего центрального полузащитника Майкона.

«Горняков» не заинтересовала возможность оставить Майкона в стане «тимау» в тех условиях, которые складываются.

В то же время «Шахтер» предложил «Коринтиансу» ряд вариантов, при выполнении которых Майкон может продолжить карьеру в бразильской команде.

Во-первых, «Шахтер» готов к полноценной продаже Майкона за 2 миллиона евро. Во-вторых, «горняки» будут не против новой аренды, но только при условии немедленного погашения задолженностей по предыдущим, сумма которых оценивается в 1 миллион евро.

Наконец, «Шахтер» также готов рассмотреть вариант получения экономических прав на других футболистов «Коринтианса» или прямой обмен игроками между клубами, чтобы Майкон остался в стане «тимау».

Напомним, Майкон перешел в «Шахтер» летом 2018 года из «Коринтианса» за 6,6 миллионов евро. После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны хавбек уехал на родину, и с тех пор выступает за «тимау» на условиях аренды, очередной срок которой истекает 31 декабря.