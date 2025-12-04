Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шахтер отверг предложение Коринтианса по Майкону, но выдвинул варианты
Украина. Премьер лига
04 декабря 2025, 22:19 | Обновлено 04 декабря 2025, 22:22
181
0

Шахтер отверг предложение Коринтианса по Майкону, но выдвинул варианты

«Горняки» в целом готовы попрощаться с 28-летним хавбеком

ФК Коринтианс. Майкон

Бронзовый призер минувшего розыгрыша УПЛ «Шахтер» отверг предложение «Коринтианса» об очередном продлении аренды 28-летнего центрального полузащитника Майкона.

«Горняков» не заинтересовала возможность оставить Майкона в стане «тимау» в тех условиях, которые складываются.

В то же время «Шахтер» предложил «Коринтиансу» ряд вариантов, при выполнении которых Майкон может продолжить карьеру в бразильской команде.

Во-первых, «Шахтер» готов к полноценной продаже Майкона за 2 миллиона евро. Во-вторых, «горняки» будут не против новой аренды, но только при условии немедленного погашения задолженностей по предыдущим, сумма которых оценивается в 1 миллион евро.

Наконец, «Шахтер» также готов рассмотреть вариант получения экономических прав на других футболистов «Коринтианса» или прямой обмен игроками между клубами, чтобы Майкон остался в стане «тимау».

Напомним, Майкон перешел в «Шахтер» летом 2018 года из «Коринтианса» за 6,6 миллионов евро. После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны хавбек уехал на родину, и с тех пор выступает за «тимау» на условиях аренды, очередной срок которой истекает 31 декабря.

Майкон Коринтианс Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: ESPN
