Спортивный врач: «Хет-трик Неймара? На одной ноге играет нормально»

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму бразильского форварда Неймара, который оформил хет-трик за Сантос в недавнем матче чемпионата бразилии против Жувентуде (3:0):

«Неймар там на одной ноге играет нормально. Там какая-то история с мениском. Мы много слышали, что игроки могут играть с треснутым мениском, пока он не блокирует колено.

Конечно, это нездорово и сильно разрушает сустав, но такие истории имеют место. Если же Неймар решил рискнуть и помочь команде – его право. Если у него еще и это получится, то это вообще Голливуд.

Только после такого действительно сложно рассчитывать на качественное состояние сустава после карьеры. Посмотрим, как это себя проявит в долгосрочной перспективе. Но история точно неординарная».

Чемпионат Бразилии. 37-й тур, 3 декабря 2024

Жувентуде – Сантос – 0:3

Голы: Неймар 56, 65, 73 (пен)

