Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортивный врач: «Хет-трик Неймара? На одной ноге играет нормально»
Бразилия
04 декабря 2025, 21:26 | Обновлено 04 декабря 2025, 21:41
161
0

Спортивный врач: «Хет-трик Неймара? На одной ноге играет нормально»

Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму форварда Сантоса

04 декабря 2025, 21:26 | Обновлено 04 декабря 2025, 21:41
161
0
Спортивный врач: «Хет-трик Неймара? На одной ноге играет нормально»
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму бразильского форварда Неймара, который оформил хет-трик за Сантос в недавнем матче чемпионата бразилии против Жувентуде (3:0):

«Неймар там на одной ноге играет нормально. Там какая-то история с мениском. Мы много слышали, что игроки могут играть с треснутым мениском, пока он не блокирует колено.

Конечно, это нездорово и сильно разрушает сустав, но такие истории имеют место. Если же Неймар решил рискнуть и помочь команде – его право. Если у него еще и это получится, то это вообще Голливуд.

Только после такого действительно сложно рассчитывать на качественное состояние сустава после карьеры. Посмотрим, как это себя проявит в долгосрочной перспективе. Но история точно неординарная».

Чемпионат Бразилии. 37-й тур, 3 декабря 2024

Жувентуде – Сантос – 0:3

Голы: Неймар 56, 65, 73 (пен)

Видеообзор матча

По теме:
Болонья – Парма – 2:1. Победный кубковый удар на 89 мин. Видео голов, обзор
ВИДЕО. Украинский легионер забил гол на 90+8, а потом реализовал пенальти
Болонья вырвала победу у Пармы и вышла в четвертьфинал Кубка Италии
Неймар Сантос чемпионат Бразилии по футболу травма хет-трик Жувентуде видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В скаутской службе Полесья произошло пополнение
Футбол | 04 декабря 2025, 21:15 0
В скаутской службе Полесья произошло пополнение
В скаутской службе Полесья произошло пополнение

Николай Цимбал устроился на работу в амбициозном клубе УПЛ

Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Бокс | 04 декабря 2025, 06:51 0
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»

Легенда поддерживает изменения в законе Али

ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
Бокс | 04.12.2025, 18:17
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Футбол | 04.12.2025, 05:55
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Динамо может подписать украинца, который покинул Олимпиакос
Футбол | 04.12.2025, 07:44
Динамо может подписать украинца, который покинул Олимпиакос
Динамо может подписать украинца, который покинул Олимпиакос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
04.12.2025, 08:02 4
Футбол
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
03.12.2025, 07:02 4
Футбол
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
02.12.2025, 17:59 18
Биатлон
Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов
Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов
03.12.2025, 06:58 7
Футбол
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
04.12.2025, 04:55 12
Бокс
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
03.12.2025, 09:39 15
Футбол
Вице-чемпионка мира и участница двух Олимпиад из Украины взяла паспорт рф
Вице-чемпионка мира и участница двух Олимпиад из Украины взяла паспорт рф
03.12.2025, 20:10 31
Водные виды
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем