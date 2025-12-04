ВИДЕО. Украинский легионер забил гол на 90+8, а потом реализовал пенальти

В четверг, 4 декабря, состоялся матч 1/8 финала Кубка Польши, в котором встретились «Хойничанка» и «Корона Кельце». Гости потерпели поражение в серии пенальти и покинули турнир.

Главным героем встречи стал украинский защитник Дмитрий Юхимович, который удачно сыграл на добивании после удара со штрафного и восстановил паритет на 90+8 минуте!

В серии пенальти «Хойничанка» оказалась точнее (4:3), а 29-летний футболист из Украины еще и реализовал свой удар с 11-метровой отметки.

Юхимович перебрался в чемпионат Польши в марте 2022 года – сначала выступал за «Знич Прушкув», а в январе нынешнего года подписал контракт с «Хойничанкой».

В нынешнем сезоне защитник провел 18 матчей, в которых забил три гола.

Кубок Польши. 1/8 финала, 4 декабря

Хойничанка – Корона Кельце – 1:1 (по пен 4:3)

Голы: Ефимович, 90+8 – Светлин, 65

Удаление: Реста, 90+7 («Корона Кельце»)