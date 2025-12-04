Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Украинский легионер забил гол на 90+8, а потом реализовал пенальти
Польша
04 декабря 2025, 21:39 |
985
0

ВИДЕО. Украинский легионер забил гол на 90+8, а потом реализовал пенальти

Дмитрий Юхимович помог «Хойничанке» пробиться в 1/4 финала Кубка Польши

04 декабря 2025, 21:39 |
985
0
ВИДЕО. Украинский легионер забил гол на 90+8, а потом реализовал пенальти
ФК Хойничанка. Дмитрий Юхимович

В четверг, 4 декабря, состоялся матч 1/8 финала Кубка Польши, в котором встретились «Хойничанка» и «Корона Кельце». Гости потерпели поражение в серии пенальти и покинули турнир.

Главным героем встречи стал украинский защитник Дмитрий Юхимович, который удачно сыграл на добивании после удара со штрафного и восстановил паритет на 90+8 минуте!

В серии пенальти «Хойничанка» оказалась точнее (4:3), а 29-летний футболист из Украины еще и реализовал свой удар с 11-метровой отметки.

Юхимович перебрался в чемпионат Польши в марте 2022 года – сначала выступал за «Знич Прушкув», а в январе нынешнего года подписал контракт с «Хойничанкой».

В нынешнем сезоне защитник провел 18 матчей, в которых забил три гола.

Кубок Польши. 1/8 финала, 4 декабря

Хойничанка – Корона Кельце – 1:1 (по пен 4:3)

Голы: Ефимович, 90+8 – Светлин, 65

Удаление: Реста, 90+7 («Корона Кельце»)

По теме:
Болонья – Парма – 2:1. Победный кубковый удар на 89 мин. Видео голов, обзор
Спортивный врач: «Хет-трик Неймара? На одной ноге играет нормально»
Болонья вырвала победу у Пармы и вышла в четвертьфинал Кубка Италии
Корона Кельце Кубок Польши по футболу видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
Бокс | 04 декабря 2025, 00:07 0
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»

Боксер вспомнил разговор с мэром Киева

ЧМ по хоккею. Сборная Украины узнала календарь турнира
Хоккей | 04 декабря 2025, 15:59 4
ЧМ по хоккею. Сборная Украины узнала календарь турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины узнала календарь турнира

Турнир во втором по силе дивизионе

ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
Футбол | 04.12.2025, 08:23
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
В скаутской службе Полесья произошло пополнение
Футбол | 04.12.2025, 21:15
В скаутской службе Полесья произошло пополнение
В скаутской службе Полесья произошло пополнение
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Бокс | 04.12.2025, 04:55
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
03.12.2025, 04:05 26
Футбол
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
02.12.2025, 17:59 18
Биатлон
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
03.12.2025, 09:15 11
Футбол
Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии
Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии
02.12.2025, 18:22 2
Футбол
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
03.12.2025, 03:02
Бокс
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
04.12.2025, 05:55 7
Футбол
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
02.12.2025, 20:19 2
Бокс
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
03.12.2025, 18:02 22
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем