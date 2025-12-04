Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хет-трик Неймара вошел в десятку самых быстрых в бразильской Серии А
Бразилия
Хет-трик Неймара вошел в десятку самых быстрых в бразильской Серии А

Нападающему Сантоса понадобилось всего 17 минут для того, чтобы забить 3 гола

Хет-трик Неймара вошел в десятку самых быстрых в бразильской Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Неймару понадобилось всего 17 минут во втором тайме матча 37-го тура бразильской Серии А против Жувентуде для того, чтобы оформить свой 22-й хет-трик за карьеру.

Эти три гола бразильца за 17 минут вошли в топ-10 самых быстрых хет-триков в чемпионате Бразилии за последние 10 лет.

Рекорд за этот период принадлежит игроку Фламенго Бруно Энрике, который в 2019 году забил три гола с интервалом всего в 3 минуты.

Интересным фактом является то, что нападающий чемпионов Бразилии трижды попал в десятку данного рейтинга: в 2019 (3 ​​мин.), в 2021 (7 мин.) и в 2020 (20 мин.) годах.

Самые быстрые хет-трики в бразильской Серии А за последние 10 лет

  • 3 – Бруно Энрике (Фламенго), 2019
  • 5 – Педро (Фламенго), 2022
  • 7 – Бруно Энрике (Фламенго), 2021
  • 8 – Юри Альберто (Интернасьонал), 2021
  • 9 – Родриго (Сантос), 2018
  • 13 – Херман Кано (Флуминенсе), 2022
  • 15 – Сасса (Ботафого), 2016
  • 17 – Неймар (Сантос), 2025
  • 19 – Луис Суарес (Гремио), 2023
  • 20 – Бруно Энрике (Фламенго), 2020
