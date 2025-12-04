Хет-трик Неймара вошел в десятку самых быстрых в бразильской Серии А
Нападающему Сантоса понадобилось всего 17 минут для того, чтобы забить 3 гола
Неймару понадобилось всего 17 минут во втором тайме матча 37-го тура бразильской Серии А против Жувентуде для того, чтобы оформить свой 22-й хет-трик за карьеру.
Эти три гола бразильца за 17 минут вошли в топ-10 самых быстрых хет-триков в чемпионате Бразилии за последние 10 лет.
Рекорд за этот период принадлежит игроку Фламенго Бруно Энрике, который в 2019 году забил три гола с интервалом всего в 3 минуты.
Интересным фактом является то, что нападающий чемпионов Бразилии трижды попал в десятку данного рейтинга: в 2019 (3 мин.), в 2021 (7 мин.) и в 2020 (20 мин.) годах.
Самые быстрые хет-трики в бразильской Серии А за последние 10 лет
- 3 – Бруно Энрике (Фламенго), 2019
- 5 – Педро (Фламенго), 2022
- 7 – Бруно Энрике (Фламенго), 2021
- 8 – Юри Альберто (Интернасьонал), 2021
- 9 – Родриго (Сантос), 2018
- 13 – Херман Кано (Флуминенсе), 2022
- 15 – Сасса (Ботафого), 2016
- 17 – Неймар (Сантос), 2025
- 19 – Луис Суарес (Гремио), 2023
- 20 – Бруно Энрике (Фламенго), 2020
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер вспомнил разговор с мэром Киева
Сулейман дал добро на бой с Уайлдером