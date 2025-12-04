Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Спорт
  Футбол
  Новости футбола
  4. Неймар сделал 22-й хет-трик за карьеру. В составе каких клубов отметился?
Бразилия
04 декабря 2025, 10:48 | Обновлено 04 декабря 2025, 11:01
141
0

Неймар сделал 22-й хет-трик за карьеру. В составе каких клубов отметился?

Три гола легендарного форварда помогли Сантосу набрать важные три очка в чемпионате

Getty Images/Global Images Ukraine

Неймар отличился 10-м хет-триком за Сантос и 22-м за карьеру.

Произошло это в матче 37 тура бразильской Серии А, в котором Сантос на выезде победил Жувентуде со счетом 3:0.

Напомним, в составе каких команд, кроме Сантоса, Неймар отмечался тремя голами за матчи.

Хет-трики Неймара за карьеру (22)

  • 10 – Сантос
  • 4 – Барселона
  • 4 – ПСЖ
  • 4 – сборная Бразилии
Сантос Неймар чемпионат Бразилии по футболу хет-трик Жувентуде статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

