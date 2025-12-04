Неймар сделал 22-й хет-трик за карьеру. В составе каких клубов отметился?

Неймар отличился 10-м хет-триком за Сантос и 22-м за карьеру.

Произошло это в матче 37 тура бразильской Серии А, в котором Сантос на выезде победил Жувентуде со счетом 3:0.

Напомним, в составе каких команд, кроме Сантоса, Неймар отмечался тремя голами за матчи.

Хет-трики Неймара за карьеру (22)

📊 22-Career Hattrick for Neymar Jr✅.



For PSG 🇫🇷 : 04 Hattrick✅

For Brazil🇧🇷 : 04 Hattrick✅

For Santos FC🇧🇷 : 10 Hattrick ✅ 🆕

For FC Barcelona🇪🇸 : 04 Hattrick ✅ pic.twitter.com/aoI6n28qNs