Неймар сделал 22-й хет-трик за карьеру. В составе каких клубов отметился?
Три гола легендарного форварда помогли Сантосу набрать важные три очка в чемпионате
Неймар отличился 10-м хет-триком за Сантос и 22-м за карьеру.
Произошло это в матче 37 тура бразильской Серии А, в котором Сантос на выезде победил Жувентуде со счетом 3:0.
Напомним, в составе каких команд, кроме Сантоса, Неймар отмечался тремя голами за матчи.
Хет-трики Неймара за карьеру (22)
- 10 – Сантос
- 4 – Барселона
- 4 – ПСЖ
- 4 – сборная Бразилии
