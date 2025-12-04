Известно, вернется ли Малиновский к следующему матчу Серии А

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский может вернуться на поле уже в следующем туре Серии А.

32-летний полузащитник пропустил матч 1/8 финала Кубка Италии против «Аталанты» (0:4) из‑за гриппа.

Однако к игре с «Удинезе», которая состоится 8 декабря в 19:00, украинец должен быть полностью готов, как и Сабелли, который также переболел гриппом. Также было оценено состояние Альберта Гронбека, у которого была мышечная усталость, и проблем с физической готовностью у норвежца не выявлено, поэтому он, вероятно, будет в распоряжении тренера.

В текущем сезоне Малиновский провел 12 матчей за «Дженоа» во всех турнирах, забив один гол и отдав один ассист.