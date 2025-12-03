Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Без Малиновского нет игры. Аталанта разгромила Дженоа в Кубке Италии
03 декабря 2025, 18:57 | Обновлено 03 декабря 2025, 19:11
Без Малиновского нет игры. Аталанта разгромила Дженоа в Кубке Италии

Хозяева поля отгрузили соперникам 4 мяча в матче 1/8 финала

Getty Images/Global Images Ukraine

Аталанта без проблем вышла в 1/4 финала Кубка Италии, разгромив Дженоа со счетом 4:0 в Бергамо.

На 19-й минуте Берат Джимсити открыл счет. В начале второго тайма Мартен де Рон удвоил преимущество. Впоследствии Марио Пашалич и Онест Аханор довели дело до разгрома.

Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский не был включен в заявку на игру из-за травмы. Интересно, что раньше он выступал и за Аталанту (2019–2023).

Аталанта значительно превзошла соперника по ударам (22 против 4) и другим статистическим показателям.

Команде из Бергамо вышла в четвертьфинал Кубка, где сыграет с Ювентусом, который днем ​​ранее обыграл Удинезе (2:0).

Кубок Италии. 1/8 финала, 3 декабря 2025

Аталанта – Дженоа – 4:0

Голы: Джимсити, 19, где Рон, 54, Пашалич, 82, Аханор, 90+1

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Онест Аанор (Аталанта), асcист Лазар Самарджич.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта), асcист Джанлука Скамакка.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Мартен де Рон (Аталанта), асcист Даниэль Мальдини.
36’
Сейду Фини (Дженоа) получает красную карточку.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Берат Джимсити (Аталанта), асcист Никола Залевский.
Дженоа Аталанта Кубок Италии по футболу Руслан Малиновский Аталанта - Дженоа Берат Джимсити Мартен де Рон Марио Пашалич видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
