Без Малиновского нет игры. Аталанта разгромила Дженоа в Кубке Италии
Хозяева поля отгрузили соперникам 4 мяча в матче 1/8 финала
Аталанта без проблем вышла в 1/4 финала Кубка Италии, разгромив Дженоа со счетом 4:0 в Бергамо.
На 19-й минуте Берат Джимсити открыл счет. В начале второго тайма Мартен де Рон удвоил преимущество. Впоследствии Марио Пашалич и Онест Аханор довели дело до разгрома.
Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский не был включен в заявку на игру из-за травмы. Интересно, что раньше он выступал и за Аталанту (2019–2023).
Аталанта значительно превзошла соперника по ударам (22 против 4) и другим статистическим показателям.
Команде из Бергамо вышла в четвертьфинал Кубка, где сыграет с Ювентусом, который днем ранее обыграл Удинезе (2:0).
Кубок Италии. 1/8 финала, 3 декабря 2025
Аталанта – Дженоа – 4:0
Голы: Джимсити, 19, где Рон, 54, Пашалич, 82, Аханор, 90+1
