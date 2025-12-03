Без Малиновского нет игры. Аталанта разгромила Дженоа в Кубке Италии

Аталанта без проблем вышла в 1/4 финала Кубка Италии, разгромив Дженоа со счетом 4:0 в Бергамо.

На 19-й минуте Берат Джимсити открыл счет. В начале второго тайма Мартен де Рон удвоил преимущество. Впоследствии Марио Пашалич и Онест Аханор довели дело до разгрома.

Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский не был включен в заявку на игру из-за травмы. Интересно, что раньше он выступал и за Аталанту (2019–2023).

Аталанта значительно превзошла соперника по ударам (22 против 4) и другим статистическим показателям.

Команде из Бергамо вышла в четвертьфинал Кубка, где сыграет с Ювентусом, который днем ​​ранее обыграл Удинезе (2:0).

Кубок Италии. 1/8 финала, 3 декабря 2025

Аталанта – Дженоа – 4:0

Голы: Джимсити, 19, где Рон, 54, Пашалич, 82, Аханор, 90+1

