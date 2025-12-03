Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аталанта – Дженоа – 4:0. Две команды Малиновского в Кубке. Видео голов
Кубок Италии
Аталанта
03.12.2025 16:00 – FT 4 : 0
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
03 декабря 2025, 19:12 | Обновлено 03 декабря 2025, 19:14
141
0

Аталанта – Дженоа – 4:0. Две команды Малиновского в Кубке. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии

03 декабря 2025, 19:12 | Обновлено 03 декабря 2025, 19:14
141
0
Аталанта – Дженоа – 4:0. Две команды Малиновского в Кубке. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 3 декабря прошел матч 1/8 финала Кубка Италии. Аталанта в Бергамо разгромила Дженоа со счетом 4:0.

У победителей гол забили Берат Джимсити, Мартен де Рон, Марио Пашалич и Онест Аханор довели дело до разгрома.

Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский из-за травмы не попал в заявку против своей бывшей команды

Аталанта из Бергамо вышла в четвертьфинал Кубка, где сыграет с Ювентусом из Турина.

Кубок Италии. 1/8 финала, 3 декабря 2025

Аталанта – Дженоа – 4:0

Голы: Джимсити, 19, где Рон, 54, Пашалич, 82, Аханор, 90+1

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Онест Аанор (Аталанта), асcист Лазар Самарджич.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта), асcист Джанлука Скамакка.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Мартен де Рон (Аталанта), асcист Даниэль Мальдини.
36’
Сейду Фини (Дженоа) получает красную карточку.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Берат Джимсити (Аталанта), асcист Никола Залевский.
По теме:
Атлетик – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Без Малиновского нет игры. Аталанта разгромила Дженоа в Кубке Италии
Интер Милан – Венеция. Прогноз и анонс на матч Кубка Италии
Дженоа Аталанта Кубок Италии по футболу Руслан Малиновский Марио Пашалич видео голов и обзор Мартен де Рон Аталанта - Дженоа Берат Джимсити
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Футбол | 03 декабря 2025, 09:15 9
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина

Украинский вратарь может покинуть мадридский клуб

Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Футбол | 03 декабря 2025, 18:52 1
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»

Носов был готов оставить проект

Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Футбол | 03.12.2025, 09:39
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Сборная Кюрасао: от любителей до мундиаля за 10 лет
Футбол | 03.12.2025, 14:00
Сборная Кюрасао: от любителей до мундиаля за 10 лет
Сборная Кюрасао: от любителей до мундиаля за 10 лет
Леоненко нашел новую кличку для игроков Динамо после фиаско от Полтавы
Футбол | 03.12.2025, 19:05
Леоненко нашел новую кличку для игроков Динамо после фиаско от Полтавы
Леоненко нашел новую кличку для игроков Динамо после фиаско от Полтавы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
03.12.2025, 08:42 10
Футбол
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
03.12.2025, 06:22 8
Футбол
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
02.12.2025, 02:22 1
Бокс
Сумасшедший матч. Ман Сити в игре с Фулхэмом чуть не растерял перевес с 5:1
Сумасшедший матч. Ман Сити в игре с Фулхэмом чуть не растерял перевес с 5:1
02.12.2025, 23:29 4
Футбол
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
01.12.2025, 20:01 133
Футбол
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
01.12.2025, 19:04 9
Футбол
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
02.12.2025, 12:43
Футбол
Джошуа провел встречу с Усиком. Будет бой за большие деньги
Джошуа провел встречу с Усиком. Будет бой за большие деньги
01.12.2025, 21:13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем