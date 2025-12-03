Аталанта – Дженоа – 4:0. Две команды Малиновского в Кубке. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии
Вечером 3 декабря прошел матч 1/8 финала Кубка Италии. Аталанта в Бергамо разгромила Дженоа со счетом 4:0.
У победителей гол забили Берат Джимсити, Мартен де Рон, Марио Пашалич и Онест Аханор довели дело до разгрома.
Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский из-за травмы не попал в заявку против своей бывшей команды
Аталанта из Бергамо вышла в четвертьфинал Кубка, где сыграет с Ювентусом из Турина.
Кубок Италии. 1/8 финала, 3 декабря 2025
Аталанта – Дженоа – 4:0
Голы: Джимсити, 19, где Рон, 54, Пашалич, 82, Аханор, 90+1
Видео голов и обзор матча
События матча
