Вечером 3 декабря прошел матч 1/8 финала Кубка Италии. Аталанта в Бергамо разгромила Дженоа со счетом 4:0.

У победителей гол забили Берат Джимсити, Мартен де Рон, Марио Пашалич и Онест Аханор довели дело до разгрома.

Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский из-за травмы не попал в заявку против своей бывшей команды

Аталанта из Бергамо вышла в четвертьфинал Кубка, где сыграет с Ювентусом из Турина.

Кубок Италии. 1/8 финала, 3 декабря 2025

Аталанта – Дженоа – 4:0

Голы: Джимсити, 19, где Рон, 54, Пашалич, 82, Аханор, 90+1

Видео голов и обзор матча