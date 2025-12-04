Четыре этапа подготовки. Лидер Первой лиги обозначил планы на зиму

На зимний перерыв «Буковина» ушла лидером турнирной таблицы первой лиги. В клубе рассказали о планах подготовки ко второй части чемпионата.

Команда соберется 20 января. В течение нескольких дней все футболисты пройдут медицинское обследование. Затем команда начнет тренировочный процесс. Подготовка к весенней части сезона будет разделена на четыре этапа. Первый зимний тренировочный сбор традиционно пройдет в Черновцах, а уже в начале февраля команда отправится на Закарпатье, где проведет второй и третий этапы учебно-тренировочных сборов, которые продлятся до начала марта. После кубкового противостояния с ЛНЗ, проведение которого запланировано на 4 марта (базовая дата), желто-черные снова возьмут курс на Закарпатье, где в течение 12 дней будут готовиться к возобновлению чемпионата в Первой лиге, сообщает пресс-служба «Буковины».

«Буковина» отлично провела первую часть сезона. Команда Сергея Шищенко в 18 матчах Первой лиги не потерпела ни одного поражения, и лишь три раза сыграла вничью.