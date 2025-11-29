Сергей ШИЩЕНКО: «У Буковины есть мечта. Пока что сезон – 10 из 10»

Буковина в последнем для себя матче года в Первой лиге обыграла Пробой 3:1 и укрепила свое лидерство. Команда в 18 турах выиграла 15 раз и трижды сыграла вничью.

Наставник Сергей Шищенко подтвердил, что у команды есть мечта – выйти в УПЛ.

– Сергей Юрьевич, поздравляем с победой в заключительном матче года. Каков будет ваш итог сегодняшнего поединка?

– Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении первой части чемпионата. Очень приятно чувствовать, как они болеют за команду, как искренне поддерживают. Я им очень благодарен. По поводу игры: поле было тяжелым, и мы это понимали. Знали и то, как будет действовать Пробой. В некоторых эпизодах наш план срабатывал, особенно во втором тайме. Первый тайм получился нервным – не все получалось так, как мы задумывали, и соперник не давал нам играть свободно. Во втором тайме мы добавили агрессии, интенсивности и динамики, и, по моему мнению, полностью переиграли соперника.

– Впереди у команды отпуск. Можете ли вы поделиться предварительными планами Буковины на зимний подготовительный период?

– Да, теперь будем отдыхать, нужно немного отойти от эмоций и футбола. Затем начнется подготовительный период: мы соберемся в январе и проведем три тренировочных сбора в Закарпатье. Будем готовиться к первой официальной игре с ЛНЗ в марте. Настроение отличное, но все понимают, что впереди много работы. У нас есть мечта, она еще далека, но мы двигаемся к ней и готовимся к 12 важным матчам весенней части чемпионата в Первой лиге.

– Как в целом оцените летне-осеннюю часть сезона?

– Конечно, на 10 из 10! Мы не ожидали, что сможем пройти этот отрезок столь успешно. Прекрасно понимали уровень конкуренции, новый формат лиги, амбиции соперников. Очень доволен первой частью чемпионата. Теперь будем настраиваться, чтобы продолжать в том же духе весной.