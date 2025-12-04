Англия04 декабря 2025, 11:43 |
346
0
Арсенал превзошел интересный рекорд Манчестер Юнайтед
Ни один клуб не может забить в ворота «канониров» 3+ гола уже 108 матчей
04 декабря 2025, 11:43 |
346
0
Арсенал превзошел достижение Манчестер Юнайтед, не пропустив 3+ гола уже в 108 матчах подряд во всех турнирах.
Новый рекорд был зафиксирован в матче 14-го тура АПЛ, в котором Арсенал дома победил Брентфорд со счетом 2:0.
Предыдущее достижение принадлежало Манчестер Юнайтед, который в 2016-2018 годах имел серию из 107 поединков без пропущенных 3+ голов.
Самые длинные серии матчей без пропущенных 3+ мячей среди команд АПЛ во всех турнирах, начиная с сезона 1992/93
- 108 – Арсенал (с 2023 года)
- 107 – Манчестер Юнайтед (2016-2018)
- 76 – Манчестер Юнайтед (2007-2008)
- 68 – Манчестер Сити (2022-2023)
- 65 – Челси (1998-1999)
- 63 – Челси (2006-2007)
- 57 – Манчестер Юнайтед (2006-2007)
- 55 – Челси (2004-2005)
- 54 – Манчестер Сити (2020-2021)
- 54 – Арсенал (2003-2004)
