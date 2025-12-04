Арсенал превзошел интересный рекорд Манчестер Юнайтед

Арсенал превзошел достижение Манчестер Юнайтед, не пропустив 3+ гола уже в 108 матчах подряд во всех турнирах.

Новый рекорд был зафиксирован в матче 14-го тура АПЛ, в котором Арсенал дома победил Брентфорд со счетом 2:0.

Предыдущее достижение принадлежало Манчестер Юнайтед, который в 2016-2018 годах имел серию из 107 поединков без пропущенных 3+ голов.

Самые длинные серии матчей без пропущенных 3+ мячей среди команд АПЛ во всех турнирах, начиная с сезона 1992/93