Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал превзошел интересный рекорд Манчестер Юнайтед
Англия
04 декабря 2025, 11:43 |
346
0

Арсенал превзошел интересный рекорд Манчестер Юнайтед

Ни один клуб не может забить в ворота «канониров» 3+ гола уже 108 матчей

04 декабря 2025, 11:43 |
346
0
Арсенал превзошел интересный рекорд Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

Арсенал превзошел достижение Манчестер Юнайтед, не пропустив 3+ гола уже в 108 матчах подряд во всех турнирах.

Новый рекорд был зафиксирован в матче 14-го тура АПЛ, в котором Арсенал дома победил Брентфорд со счетом 2:0.

Предыдущее достижение принадлежало Манчестер Юнайтед, который в 2016-2018 годах имел серию из 107 поединков без пропущенных 3+ голов.

Самые длинные серии матчей без пропущенных 3+ мячей среди команд АПЛ во всех турнирах, начиная с сезона 1992/93

  • 108 – Арсенал (с 2023 года)
  • 107 – Манчестер Юнайтед (2016-2018)
  • 76 – Манчестер Юнайтед (2007-2008)
  • 68 – Манчестер Сити (2022-2023)
  • 65 – Челси (1998-1999)
  • 63 – Челси (2006-2007)
  • 57 – Манчестер Юнайтед (2006-2007)
  • 55 – Челси (2004-2005)
  • 54 – Манчестер Сити (2020-2021)
  • 54 – Арсенал (2003-2004)
По теме:
Рубен АМОРИМ: «Сейчас такие издевательства стали абсолютной нормой»
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коуч Лидса пояснил сенсацию в матче с Челси в АПЛ: «Выиграли заслуженно»
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Арсенал - Брентфорд статистика Манчестер Юнайтед
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила сексуальным образом. 10/10
Футбол | 04 декабря 2025, 08:50 5
ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила сексуальным образом. 10/10
ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила сексуальным образом. 10/10

Элеонора Инкардона превратила футбольный матч в модный подиум

Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Бокс | 04 декабря 2025, 04:55 12
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник

Сулейман дал добро на бой с Уайлдером

Клуб-банкрот отказался от трансфера одного из лучших игроков УПЛ
Футбол | 04.12.2025, 12:19
Клуб-банкрот отказался от трансфера одного из лучших игроков УПЛ
Клуб-банкрот отказался от трансфера одного из лучших игроков УПЛ
Гвардиола указал на дверь двум игрокам Ман Сити. В клубе приняли решение
Футбол | 03.12.2025, 14:38
Гвардиола указал на дверь двум игрокам Ман Сити. В клубе приняли решение
Гвардиола указал на дверь двум игрокам Ман Сити. В клубе приняли решение
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Футбол | 04.12.2025, 09:00
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии
Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии
02.12.2025, 18:22 1
Футбол
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
02.12.2025, 20:19 2
Бокс
Сумасшедший матч. Ман Сити в игре с Фулхэмом чуть не растерял перевес с 5:1
Сумасшедший матч. Ман Сити в игре с Фулхэмом чуть не растерял перевес с 5:1
02.12.2025, 23:29 3
Футбол
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
02.12.2025, 14:29 22
Футбол
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
02.12.2025, 09:14 22
Футбол
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
03.12.2025, 18:02 22
Биатлон
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
04.12.2025, 05:55 3
Футбол
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
03.12.2025, 07:22 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем