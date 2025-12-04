ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный клуб переманил коуча. Он тренировал украинца в MLS

Шотландия04 декабря 2025, 09:23 | Обновлено 04 декабря 2025, 10:22
541
0
Шотландский Селтик официально объявил о назначении французского специалиста Вильфрида Нанси на должность главного тренера. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальной информации, коуч подписал контракт с шотландским клубом на два с половиной года и приступит к исполнению обязанностей 4 декабря 2025 года.
Последним местом работы 47-летнего тренера был американский Коламбус Крю, где он получил Кубок MLS, Кубок лиг, а также был признан тренером года MLS в 2024 году.
