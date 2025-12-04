Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный клуб переманил коуча, что тренировал украинца в MLS
Шотландия
04 декабря 2025, 09:23 |
256
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный клуб переманил коуча, что тренировал украинца в MLS

Вильфрид Нанси возглавил «Селтик»

04 декабря 2025, 09:23 |
256
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный клуб переманил коуча, что тренировал украинца в MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильфрид Нанси

Шотландский Селтик официально объявил о назначении французского специалиста Вильфрида Нанси на должность главного тренера. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, коуч подписал контракт с шотландским клубом на два с половиной года и приступит к исполнению обязанностей 4 декабря 2025 года.

Последним местом работы 47-летнего тренера был американский Коламбус Крю, где он получил Кубок MLS, Кубок лиг, а также был признан тренером года MLS в 2024 году.

По теме:
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Источник: Игорь Суркис провел переговоры с иностранным тренером
Эксперт: «Этот тренер мечтал возглавить Динамо»
Селтик Коламбус Крю чемпионат Шотландии по футболу назначение тренера
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вулвз – Ноттингем – 0:1. Волки заблудились в лесу. Видео гола и обзор матча
Футбол | 04 декабря 2025, 05:05 1
Вулвз – Ноттингем – 0:1. Волки заблудились в лесу. Видео гола и обзор матча
Вулвз – Ноттингем – 0:1. Волки заблудились в лесу. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 14-го тура АПЛ 2025/26

Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Футбол | 03 декабря 2025, 09:39 15
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение

Вратарь настроен покинуть «Бенфику» ради топовой лиги

Реброву посоветовали вернуть в сборную Украины футболиста Динамо
Футбол | 03.12.2025, 10:22
Реброву посоветовали вернуть в сборную Украины футболиста Динамо
Реброву посоветовали вернуть в сборную Украины футболиста Динамо
Ливерпуль – Сандерленд – 1:1. Почему у Вирца забрали забитый? Видео голов
Футбол | 04.12.2025, 06:07
Ливерпуль – Сандерленд – 1:1. Почему у Вирца забрали забитый? Видео голов
Ливерпуль – Сандерленд – 1:1. Почему у Вирца забрали забитый? Видео голов
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Футбол | 03.12.2025, 09:15
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
02.12.2025, 10:25 19
Футбол
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
02.12.2025, 20:19 2
Бокс
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
02.12.2025, 14:51 3
Футбол
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
02.12.2025, 08:12 6
Футбол
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
03.12.2025, 06:22 9
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
04.12.2025, 06:51
Бокс
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
03.12.2025, 07:22 2
Бокс
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
03.12.2025, 03:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем