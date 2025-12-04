Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бернли – Кристал Пэлас – 0:1. Как забил Даниэль Муньос. Видео гола и обзор
Чемпионат Англии
Бёрнли
03.12.2025 21:30 – FT 0 : 1
Кристал Пэлас
Англия
04 декабря 2025, 04:50 |
Бернли – Кристал Пэлас – 0:1. Как забил Даниэль Муньос. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 14-го тура АПЛ 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря Кристал Пэлас на выезде одолел команду Бернли со счетом 1:0 в матче 14-го тура АПЛ 2025/26.

Единственный гол на 44-й минуте забил 29-летний колумбийский защитник Даниэль Муньос.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

АПЛ 2025/26. 14-й тур, 3 декабря

Бернли – Кристал Пэлас – 0:1

Гол: Муньос, 42

Видеообзор матча

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Муньос (Кристал Пэлас), асcист Марк Гехи.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
