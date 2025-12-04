3 декабря Кристал Пэлас на выезде одолел команду Бернли со счетом 1:0 в матче 14-го тура АПЛ 2025/26.

Единственный гол на 44-й минуте забил 29-летний колумбийский защитник Даниэль Муньос.

АПЛ 2025/26. 14-й тур, 3 декабря

Бернли – Кристал Пэлас – 0:1

Гол: Муньос, 42

Видеообзор матча