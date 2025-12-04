03.12.2025 21:30 – FT 0 : 1
Англия04 декабря 2025, 04:50 |
10
0
Бернли – Кристал Пэлас – 0:1. Как забил Даниэль Муньос. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 14-го тура АПЛ 2025/26
04 декабря 2025, 04:50 |
10
0
3 декабря Кристал Пэлас на выезде одолел команду Бернли со счетом 1:0 в матче 14-го тура АПЛ 2025/26.
Единственный гол на 44-й минуте забил 29-летний колумбийский защитник Даниэль Муньос.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
АПЛ 2025/26. 14-й тур, 3 декабря
Бернли – Кристал Пэлас – 0:1
Гол: Муньос, 42
Видеообзор матча
События матча
44’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Муньос (Кристал Пэлас), асcист Марк Гехи.
