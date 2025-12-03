Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бернли – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч АПЛ
Чемпионат Англии
Бёрнли
03.12.2025 21:30 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 декабря 2025, 12:44 | Обновлено 03 декабря 2025, 13:28
17
0

Бернли – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч АПЛ

Поединок состоится 3 декабря и начнется в 21:30 по Киеву

03 декабря 2025, 12:44 | Обновлено 03 декабря 2025, 13:28
17
0
Бернли – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 3 декабря состоится поединок 14-го тура чемпионата Англии между «Бернли» и «Кристалл Пелас». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Бернли

Для вицечемпионов в прошлом сезоне Чемпионшипа текущий сезон Премьер-лиги проходит не слишком удачно. За 13 туров клубу удалось набрать лишь 10 зачетных пунктов, благодаря которым он сейчас и находится на предпоследней, 19-й строчке. От безопасного 17 места «бордовые» отстают всего на 1 балл, а вот соседей снизу, «Вулверхемптон», опережают на 8 очков.

Из Кубка английской лиги «Бернли» вылетел на стадии 1/16 финала от «Кардиффа» из Первой лиги Англии.

Кристал Пелас

«Орлы» в текущем сезоне выглядят действительно конкурентоспособно. За 13 игр Премьер-лиги «Кристалл Пелас» набрал 20 очков, позволяющих ему находиться на 9-й позиции турнирной таблицы. Однако даже от места в топ-5 лондонцы отстают всего на 3 балла. В Кубке английской лиги клуб выбил «Миллволл» и «Ливерпуль» и квалифицировался в 1/4 финала, где сыграет с «Арсеналом».

Однако в Лиге конференций англичане не столь уверены, как ожидалось. За 4 игры клуб заработал 6 очков, поэтому пока находится на 18-й строчке общей таблицы турнира. От необходимого топ-8 «орлы» отстают на 2 балла.

Личные встречи

Начиная с 2021 года, клубы сыграли между собой 5 матчей. У 2-х из них победил «Кристалл Пелас», столько же завершилось вничью, а еще у 1 выиграл «Бернли».

Интересные факты

  • «Бернли» проиграл в каждом из 4-х последних поединках.
  • «Бернли» пропустил 27 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.
  • «Кристалл Пелас» в свою очередь пропустил 11 мячей – 2-й лучший показатель по всей лиге.

Прогноз

Я поставлю на победу «Кристал Пелас» с коэффициентом 1.77.

Прогноз Sport.ua
Бёрнли
3 декабря 2025 -
21:30
Кристал Пэлас
Победа Кристал Пэлас 1.77 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Оренсе – Жирона. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании
Мурсия – Кадис. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании
ОФИЦИАЛЬНО. Один из старейших клубов Англии оштрафован на шесть баллов
Брайтон Кристал Пэлас Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легионер Динамо: «Почему я должен упускать такой шанс?»
Футбол | 03 декабря 2025, 11:24 0
Легионер Динамо: «Почему я должен упускать такой шанс?»
Легионер Динамо: «Почему я должен упускать такой шанс?»

Алиу Тиаре пояснил, почему приехал в Украину

Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии
Футбол | 02 декабря 2025, 18:22 1
Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии
Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии

Тимур Тутеров помог «Сандерленду» U-21 победить в матче Кубка Английской Премьер-лиги

Эксперт: «Вы лицо Ярмоленко видели? Ему же стыдно»
Футбол | 03.12.2025, 05:55
Эксперт: «Вы лицо Ярмоленко видели? Ему же стыдно»
Эксперт: «Вы лицо Ярмоленко видели? Ему же стыдно»
Громкий трансфер. ЛНЗ нацелился на лидера клуба УПЛ
Футбол | 02.12.2025, 19:09
Громкий трансфер. ЛНЗ нацелился на лидера клуба УПЛ
Громкий трансфер. ЛНЗ нацелился на лидера клуба УПЛ
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Футбол | 03.12.2025, 06:22
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
01.12.2025, 11:14
Футбол
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
02.12.2025, 17:59 15
Биатлон
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
01.12.2025, 14:23 12
Бокс
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
01.12.2025, 10:47 9
Футбол
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
01.12.2025, 19:04 9
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
02.12.2025, 06:23 31
Футбол
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
01.12.2025, 20:01 133
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем