В среду, 3 декабря состоится поединок 14-го тура чемпионата Англии между «Бернли» и «Кристалл Пелас». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Бернли

Для вицечемпионов в прошлом сезоне Чемпионшипа текущий сезон Премьер-лиги проходит не слишком удачно. За 13 туров клубу удалось набрать лишь 10 зачетных пунктов, благодаря которым он сейчас и находится на предпоследней, 19-й строчке. От безопасного 17 места «бордовые» отстают всего на 1 балл, а вот соседей снизу, «Вулверхемптон», опережают на 8 очков.

Из Кубка английской лиги «Бернли» вылетел на стадии 1/16 финала от «Кардиффа» из Первой лиги Англии.

Кристал Пелас

«Орлы» в текущем сезоне выглядят действительно конкурентоспособно. За 13 игр Премьер-лиги «Кристалл Пелас» набрал 20 очков, позволяющих ему находиться на 9-й позиции турнирной таблицы. Однако даже от места в топ-5 лондонцы отстают всего на 3 балла. В Кубке английской лиги клуб выбил «Миллволл» и «Ливерпуль» и квалифицировался в 1/4 финала, где сыграет с «Арсеналом».

Однако в Лиге конференций англичане не столь уверены, как ожидалось. За 4 игры клуб заработал 6 очков, поэтому пока находится на 18-й строчке общей таблицы турнира. От необходимого топ-8 «орлы» отстают на 2 балла.

Личные встречи

Начиная с 2021 года, клубы сыграли между собой 5 матчей. У 2-х из них победил «Кристалл Пелас», столько же завершилось вничью, а еще у 1 выиграл «Бернли».

Интересные факты

«Бернли» проиграл в каждом из 4-х последних поединках.

«Бернли» пропустил 27 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.

«Кристалл Пелас» в свою очередь пропустил 11 мячей – 2-й лучший показатель по всей лиге.

Прогноз

Я поставлю на победу «Кристал Пелас» с коэффициентом 1.77.