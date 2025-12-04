Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
04 декабря 2025, 03:25 | Обновлено 04 декабря 2025, 03:27
Lego и ФИФА представляют масштабный набор с Кубком мира

Трофей можно будет собрать в натуральную величину

04 декабря 2025, 03:25 | Обновлено 04 декабря 2025, 03:27
Lego и ФИФА представляют масштабный набор с Кубком мира
FIFA

ФИФА совместно с компанией Lego представят набор с главным футбольным трофеем – Кубком мира. Об этом сообщает официальный сайт организации. Выпуск конструктора приурочен к чемпионату мира 2026 года.

Кубок мира можно будет собрать в натуральную величину – в масштабе 1:1. В наборе предусмотрено 2842 детали. Совместный продукт Lego и ФИФА поступит в продажу перед началом группового этапа чемпионата мира.

Главный футбольный турнир пройдет в США, Канаде и Мексике. Открывающий матч состоится 11 июня 2026 года, а финал турнира запланирован на 19 июля.

футбол чемпионат мира
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
