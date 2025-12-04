Lego и ФИФА представляют масштабный набор с Кубком мира
Трофей можно будет собрать в натуральную величину
ФИФА совместно с компанией Lego представят набор с главным футбольным трофеем – Кубком мира. Об этом сообщает официальный сайт организации. Выпуск конструктора приурочен к чемпионату мира 2026 года.
Кубок мира можно будет собрать в натуральную величину – в масштабе 1:1. В наборе предусмотрено 2842 детали. Совместный продукт Lego и ФИФА поступит в продажу перед началом группового этапа чемпионата мира.
Главный футбольный турнир пройдет в США, Канаде и Мексике. Открывающий матч состоится 11 июня 2026 года, а финал турнира запланирован на 19 июля.
The LEGO Group and FIFA World Cup 2026 give fans the chance to build football’s ultimate prize 🏆— FIFA (@FIFAcom) December 3, 2025
