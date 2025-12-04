Бывший футболист сборной Англии арестован. Имя не называется
Футболиста уже выпустили под залог...
Бывший футболист сборной Англии был арестован по подозрению в попытке изнасилования.
Игрок, выступавший в Премьер-лиге, был задержан в лондонском аэропорту Станстед в воскресенье вечером, когда собирался сесть на рейс, сообщает The Sun.
После задержания его доставили в ближайший полицейский участок графства Эссекс для допроса.
В заявлении, предоставленном The Athletic, представитель полиции Эссекса отметил: «Мужчина был арестован по подозрению в попытке изнасилования и освобожден под залог до конца февраля 2026 года, пока мы продолжаем расследование».
В Великобритании личность задержанного не раскрывается по юридическим причинам.
