Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший футболист сборной Англии арестован. Имя не называется
Другие новости
04 декабря 2025, 02:32 |
110
0

Бывший футболист сборной Англии арестован. Имя не называется

Футболиста уже выпустили под залог...

04 декабря 2025, 02:32 |
110
0
Бывший футболист сборной Англии арестован. Имя не называется
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Англии по футболу

Бывший футболист сборной Англии был арестован по подозрению в попытке изнасилования.

Игрок, выступавший в Премьер-лиге, был задержан в лондонском аэропорту Станстед в воскресенье вечером, когда собирался сесть на рейс, сообщает The Sun.

После задержания его доставили в ближайший полицейский участок графства Эссекс для допроса.

В заявлении, предоставленном The Athletic, представитель полиции Эссекса отметил: «Мужчина был арестован по подозрению в попытке изнасилования и освобожден под залог до конца февраля 2026 года, пока мы продолжаем расследование».

В Великобритании личность задержанного не раскрывается по юридическим причинам.

По теме:
ФОТО. Джорджина Родригес показала жизнь с Криштиану Роналду
ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила сексуальным образом. 10/10
ВИДЕО. Ярослава Магучих напомнила о правах детей в Украине
фото арест lifestyle сборная Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Футбол | 03 декабря 2025, 04:05 26
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть

ЛНЗ собирается быть активным

Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Футбол | 03 декабря 2025, 07:02 6
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»

Белик рассказал, как мог перейти в «Динамо»

Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
Биатлон | 03.12.2025, 18:02
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
Мбаппе снова забивает: сколько осталось до исторического рекорда Роналду?
Футбол | 04.12.2025, 01:06
Мбаппе снова забивает: сколько осталось до исторического рекорда Роналду?
Мбаппе снова забивает: сколько осталось до исторического рекорда Роналду?
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Бокс | 03.12.2025, 07:22
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
02.12.2025, 08:12 6
Футбол
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
03.12.2025, 09:39 15
Футбол
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
02.12.2025, 14:51 3
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
03.12.2025, 20:01
Бокс
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
02.12.2025, 02:22 1
Бокс
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
03.12.2025, 03:02
Бокс
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
02.12.2025, 07:47 7
Футбол
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
02.12.2025, 12:43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем