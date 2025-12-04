Будет запускать дроны? Стало известно, куда отправится Гармаш

Журналист Владимир Зверов поделился новой информацией о дальнейшей службе бывшего полузащитника «Динамо» и сборной Украины Дениса Гармаша.

По словам журналиста, футболист находится в одном из подразделений сил беспилотных систем, где готовится к прохождению БЗИН.

Владимир Зверов: «Сейчас Денис Гармаш находится в одном из подразделений сил беспилотных систем. Это по состоянию на понедельник, 1 декабря. Он готовится к прохождению базовой общевойсковой подготовки. Что дальше – это военная тайна».

Ранее Гармаш был задержан работниками РТЦК Печерского района Киева, после чего он прошел необходимые процедуры для начала службы.

34-летний Денис Гармаш за свою карьеру играл за киевское «Динамо», турецкий «Ризеспор», хорватский «Осиек», «Металлист 1925» и «Лесное».

В составе «Динамо» он трижды становился чемпионом Украины (2014/15, 2015/16, 2020/21), трижды выиграл Кубок (2013/14, 2014/15, 2020/21) и четыре раза – Суперкубок Украины (2011, 2016, 2016, 2018).