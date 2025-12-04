Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будет запускать дроны? Стало известно, куда отправится Гармаш
Украина. Премьер лига
04 декабря 2025, 00:25 | Обновлено 04 декабря 2025, 00:29
273
0

Будет запускать дроны? Стало известно, куда отправится Гармаш

Футболист находится в одном из подразделений сил беспилотных систем

04 декабря 2025, 00:25 | Обновлено 04 декабря 2025, 00:29
273
0
Будет запускать дроны? Стало известно, куда отправится Гармаш
Денис Гармаш

Журналист Владимир Зверов поделился новой информацией о дальнейшей службе бывшего полузащитника «Динамо» и сборной Украины Дениса Гармаша.

По словам журналиста, футболист находится в одном из подразделений сил беспилотных систем, где готовится к прохождению БЗИН.

Владимир Зверов: «Сейчас Денис Гармаш находится в одном из подразделений сил беспилотных систем. Это по состоянию на понедельник, 1 декабря. Он готовится к прохождению базовой общевойсковой подготовки. Что дальше – это военная тайна».

Ранее Гармаш был задержан работниками РТЦК Печерского района Киева, после чего он прошел необходимые процедуры для начала службы.

34-летний Денис Гармаш за свою карьеру играл за киевское «Динамо», турецкий «Ризеспор», хорватский «Осиек», «Металлист 1925» и «Лесное».

В составе «Динамо» он трижды становился чемпионом Украины (2014/15, 2015/16, 2020/21), трижды выиграл Кубок (2013/14, 2014/15, 2020/21) и четыре раза – Суперкубок Украины (2011, 2016, 2016, 2018).

По теме:
Динамо может подписать украинца, который покинул Олимпиакос
Галатасарай и Трабзонспор нацелились на игрока Динамо и сборной Украины
ФОТО. На стадионе Динамо состоялось прощание с Владимиром Мунтяном
Динамо Киев Денис Гармаш чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига российско-украинская война мобилизация Владимир Зверов дроны
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Футбол | 03 декабря 2025, 09:15 9
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина

Украинский вратарь может покинуть мадридский клуб

Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Футбол | 03 декабря 2025, 06:22 9
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо

Новоиспеченному наставнику посоветовали перестройку команды

Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Футбол | 03.12.2025, 09:39
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Итальянский клуб рассматривает вариант с подписанием звезды Шахтера
Футбол | 03.12.2025, 17:41
Итальянский клуб рассматривает вариант с подписанием звезды Шахтера
Итальянский клуб рассматривает вариант с подписанием звезды Шахтера
Трабзонспор благодаря голу Сикана вышел в основной этап Кубка Турции
Футбол | 03.12.2025, 22:07
Трабзонспор благодаря голу Сикана вышел в основной этап Кубка Турции
Трабзонспор благодаря голу Сикана вышел в основной этап Кубка Турции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
02.12.2025, 06:23 31
Футбол
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
03.12.2025, 03:02
Бокс
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
02.12.2025, 20:19 2
Бокс
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
03.12.2025, 20:22 3
Футбол
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
03.12.2025, 08:42 10
Футбол
Яркий первый тайм. Украина разгромила Колумбию на чемпионате мира по socca
Яркий первый тайм. Украина разгромила Колумбию на чемпионате мира по socca
02.12.2025, 15:53 1
Другие виды
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
02.12.2025, 09:14 22
Футбол
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
02.12.2025, 07:47 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем