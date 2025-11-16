Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Команда Гармаша будет снята с чемпионата Украины за вторую неявку
Вторая лига
Вильхивцы
16.11.2025 13:15 - : -
Лесное
Украина. Вторая лига
16 ноября 2025, 15:09 | Обновлено 16 ноября 2025, 16:08
1296
1

Команда Гармаша будет снята с чемпионата Украины за вторую неявку

Во Второй лиги команда Лесное не явилась на игру против клуба Вильхивцы

16 ноября 2025, 15:09 | Обновлено 16 ноября 2025, 16:08
1296
1 Comments
Команда Гармаша будет снята с чемпионата Украины за вторую неявку
ФК Лесное. Денис Гармаш

Команда «Лесное» второй раз не явилась на официальный матч, из-за чего будет снята с чемпионата Украины во Второй лиге.

В этот раз команда из Киевской области проигнорировала выездную игру 19-го тура Второй лиги против клуба «Вильхивцы», которая должна была начаться 16 ноября в 13:15. Это уже второй неявка коллектива в сезоне, что автоматически означает снятие с чемпионата согласно регламенту УАФ.

Ранее клуб «Лесное» пропустил матч 14-го тура с «Ужгородом», объяснив это финансовыми трудностями. Тогда КДК УАФ засчитал команде техническое поражение 0:3. Ситуация внутри клуба осложнилась еще больше после ухода главного тренера Александра Рябоконя в начале октября, тогда специалист сразу после отставки возглавил «Левый Берег».

За «Лесное» в этом сезоне играли известные бывшие футболисты «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш и Сергей Рыбалка. Последний уже объявил о завершении профессиональной карьеры.

Перед срывом очередного матча команда Вадима Мельника занимала 4-е место в таблице Группы А Второй лиги с 27 очками и должна была сыграть еще против команд «Нива» Винница и «Самбор-Нива-2». Наиболее вероятно, эти матчи не состоятся, а «Лесное» будет исключен из турнира.

Вторая лига. Турнирная таблица (на утро 16 ноября 2025)

Лесное Денис Гармаш чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины снятие с чемпионата Сергей Рыбалка Вильхивцы техническое поражение Вадим Мельник
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 1
Alf Nemo
Без коментарів 🤷‍♂️
Ответить
0
