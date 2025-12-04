Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кубок Германии без Гамбурга. Пенальти: определен последний четвертьфиналист
Кубок Германии
Гамбург
03.12.2025 21:45 – FT 1 : 1
2 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Хольштайн Киль
Кубок Германии
Кубок Германии без Гамбурга. Пенальти: определен последний четвертьфиналист

Хольштайн из Второй Бундеслиги в серии пенальти одолел Гамбург и прошел дальше в Кубке

Getty Images/Global Images Ukraine

Хольштайн из города Киль пробился в четвертьфинал Кубка Германии 2025/26.

3 декабря команда в серии пенальти переиграла Гамбург в выездном матче 1/8 финала на арене Фолькпаркштадион.

Основное время игры завершилось со счетом 0:0, в экстратаймах коллективы обменялись забитыми мячами, а в серии пенальти точнее оказались гости – 4:2.

После пропущенного на 107-й минуте от Бэйкери Ятты Хольштайн спасся благодаря голу Фила Харреса со штрафного на 119-й.

Хольштайн из Второй Бундеслиги стал последним четвертьфиналистом Кубка Германии, присоединившись к Байеру, Баварии, Штутгарту, Герте, Фрайбургу, Санкт-Паули и РБ Лейпциг.

Жеребьевка стадии 1/4 финала Кубка Германии состоится 7 декабря, а матчи пройдут с 3 по 11 февраля 2026 года.

Кубок Германии 2025/26. 1/8 финала, 3 декабря

Гамбург – Хольштайн – 1:1 (пен. 2:4)

Голы: Ятта, 107 – Харрес, 118

Серия пенальти: Зец (0:1), Филипп (1:1), Ивезич (не забил), Виейра (2:1), Шваб (2:2), Мухейм (не забил), Некич (2:3), Соумахоро (не забил), Харрес (2:4)

