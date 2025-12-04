Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
04 декабря 2025, 12:19
Клуб-банкрот отказался от трансфера одного из лучших игроков УПЛ

Днепр-1 в свое время пытался приобрести Егора Твердохлеба

Клуб-банкрот отказался от трансфера одного из лучших игроков УПЛ
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

СК «Днепр-1» мог подписать украинского полузащитника Егора Твердохлеба, сообщает Telegram-канал «Днепрянин».

По информации источника, в свое время агенты предлагали спортивному клубу подписать 24-летнего футболиста, когда «Минай» был готов продать его за 300 тысяч евро.

Тогда днепряне отказались от трансфера, а игрок впоследствии присоединился к «Кривбассу».

В сезоне 2025/26 Егор Твердохлеб провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Егором Твердохлебом интересуется черкасский ЛНЗ.

Дмитрий Вус Источник: Telegram
