Клуб-банкрот отказался от трансфера одного из лучших игроков УПЛ
Днепр-1 в свое время пытался приобрести Егора Твердохлеба
СК «Днепр-1» мог подписать украинского полузащитника Егора Твердохлеба, сообщает Telegram-канал «Днепрянин».
По информации источника, в свое время агенты предлагали спортивному клубу подписать 24-летнего футболиста, когда «Минай» был готов продать его за 300 тысяч евро.
Тогда днепряне отказались от трансфера, а игрок впоследствии присоединился к «Кривбассу».
В сезоне 2025/26 Егор Твердохлеб провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Егором Твердохлебом интересуется черкасский ЛНЗ.
