Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 декабря 2025, 23:22 |
Галатасарай и Трабзонспор нацелились на игрока Динамо и сборной Украины

Галатасарай и Трабзонспор нацелились на игрока Динамо и сборной Украины
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Тарас Михавко может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщил Gunebakis. В услугах 20-летнего футболиста заинтересованы «Галатасарай» и «Трабзонспор».

«Михавко входит в число игроков, которого рассматривают в качестве «будущих инвестиций» из-за его выступлений на региональном уровне и возраста. «Трабзонспор» по-прежнему заинтересован в приобретении талантливого украинца, который ранее получил положительные отзывы от скаутской команды.

За прогрессом защитника сборной Украины следит и «Галатасарай». Сообщается, что «бордово-синие» пытаются быстро найти вариант для усиления обороны из-за потенциального ухода Сердара Саатчи», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Михавко провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил три гола. Контракт украинского защитника с «бело-синими» истекает в июне 2028 года. Трансферная стоимость 20-летнего футболиста составляет шесть миллионов евро.

чемпионат Турции по футболу Галатасарай Трабзонспор Динамо Киев Тарас Михавко трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
