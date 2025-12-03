Галатасарай и Трабзонспор нацелились на игрока Динамо и сборной Украины

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Тарас Михавко может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщил Gunebakis. В услугах 20-летнего футболиста заинтересованы «Галатасарай» и «Трабзонспор».

«Михавко входит в число игроков, которого рассматривают в качестве «будущих инвестиций» из-за его выступлений на региональном уровне и возраста. «Трабзонспор» по-прежнему заинтересован в приобретении талантливого украинца, который ранее получил положительные отзывы от скаутской команды.

За прогрессом защитника сборной Украины следит и «Галатасарай». Сообщается, что «бордово-синие» пытаются быстро найти вариант для усиления обороны из-за потенциального ухода Сердара Саатчи», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Михавко провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил три гола. Контракт украинского защитника с «бело-синими» истекает в июне 2028 года. Трансферная стоимость 20-летнего футболиста составляет шесть миллионов евро.