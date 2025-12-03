Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГВАРДИОЛА: «100 мячей в АПЛ – это сумасшедшее достижение Холанда»
Англия
03 декабря 2025, 15:37 | Обновлено 03 декабря 2025, 15:44
35
0

ГВАРДИОЛА: «100 мячей в АПЛ – это сумасшедшее достижение Холанда»

Коуч Ман Сити прокомментировал рекорд норвежского форварда Ман Сити

03 декабря 2025, 15:37 | Обновлено 03 декабря 2025, 15:44
35
0
ГВАРДИОЛА: «100 мячей в АПЛ – это сумасшедшее достижение Холанда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд и Пеп Гвардиола

Коуч Ман Сити Пеп Гвардиола назвал количество голов Эрлинга Холанда «сумасшедшим» после того, как форвард Сити стал самым быстрым игроком, который вошел в клуб 100 голов Премьер-лиги.

Ман Сити одолел «Фулхэм» в эпичном матче с 9 голами (5:4), а Холанд оформил сотню голов в Премьер-лиге. Гол Эрлинга Холанда открыл счет и позволил ему достичь этого показателя 100. Гвардиола отметил, что норвежец уже давно обеспечил себе место среди лучших нападающих лиги всех времен.

В невероятном матче на «Крейвен Коттедж» Холанд забил первый гол и стал самым быстрым игроком, который достиг трехзначной отметки. 25-летний сделал это за 111 игр – на 13 быстрее, чем предыдущий рекордсмен Алан Ширер.

Дубль Фила Фодена вместе с ударом Тиджани Рейндерса и автоголом Сандера Берге позволили Сити сделать счет 5:1 в начале второго тайма. Но «Фулхэм» организовал яркий камбек, забив трижды за 20 минут и сократив отставание до 4:5. Ман Сити все же удержал важную победу, благодаря чему сократил отставание от лидера «Арсенала» до двух очков.

Рулевой Ман Сити Пеп Гвардиола выразил свое огромное восхищение последним невероятным достижением Холанда:

«Когда я приехал, если бы вы сказали мне, что за 111 игр он забьет 100 голов, я бы сказал: вы уверены? В этой лиге? Но он это сделал. Эти цифры – сумасшедшие. Просто сумасшедшие. Безусловно, он один из лучших нападающих Премьер-лиги всех времен. Для нападающих все измеряется цифрами, а его цифры – вне всяких дискуссий. Британцы привозят лучших нападающих в эту страну, так что Эрлинг – один из них. Я рад за него и рад за команду, что она подарила ему этот день. И давайте продолжать.

Это первый сезон Тиджани Рейндерса, первый сезон Нико О’Райли на этой позиции, первый сезон Матеуса Нунеса на этой позиции, первый год Нико Гонсалеса, когда он много играет. Матео Ковачич и Родри – обладатель «Золотого мяча» – наряду с Эрлингом Холандом это самый важный игрок, которого мы имеем. И полтора года Родри не играет. У нас нет замены для Нико на этой позиции, Раиан Черки – новичок. Сегодня, в последние минуты, Раиан Черки, Бернарду Силва и Нико О’Райли были ключевыми игроками, чтобы позволить меньше шансов сопернику забить.

В последние минуты особенно Раиан играл прекрасно. Что я могу сказать? Нужно улучшаться, и было много хороших вещей, а плохие? Мы будем совершенствоваться. Эрлинг мог забить три гола сегодня. Я думаю, что для команды, которая изменила 7–9 игроков в двух трансферных окнах, это вопрос роста. И это будет хорошим уроком на будущее».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Один из старейших клубов Англии оштрафован на шесть баллов
Ливерпуль – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Лидс – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Фулхэм Пеп Гвардиола пресс-конференция чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Фулхэм - Манчестер Сити Эрлинг Холанд рекорд бомбардиры лучший бомбардир
Николай Степанов Источник: ФК Манчестер Сити
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
Футбол | 02 декабря 2025, 14:51 3
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров

Результат матча «Черноморец-2» – «Локомотив» был изменен

Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Биатлон | 02 декабря 2025, 17:59 15
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ

Украинские биатлонистки в зачетную зону индивидуальной гонки не попали

Началась работа над трансфером суперзвезды Реала. Сумасшедшая зарплата
Футбол | 03.12.2025, 12:34
Началась работа над трансфером суперзвезды Реала. Сумасшедшая зарплата
Началась работа над трансфером суперзвезды Реала. Сумасшедшая зарплата
Полесье планирует вернуть в Украину бывшего футболиста Шахтера
Футбол | 03.12.2025, 11:11
Полесье планирует вернуть в Украину бывшего футболиста Шахтера
Полесье планирует вернуть в Украину бывшего футболиста Шахтера
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Футбол | 03.12.2025, 07:02
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джошуа провел встречу с Усиком. Будет бой за большие деньги
Джошуа провел встречу с Усиком. Будет бой за большие деньги
01.12.2025, 21:13
Бокс
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
02.12.2025, 10:25 19
Футбол
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
01.12.2025, 20:01 133
Футбол
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
01.12.2025, 19:04 9
Футбол
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
01.12.2025, 08:40 27
Футбол
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
03.12.2025, 06:22 8
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Катара. Осталась одна гонка
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Катара. Осталась одна гонка
01.12.2025, 10:55 2
Авто/мото
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
01.12.2025, 10:47 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем