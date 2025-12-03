ГВАРДИОЛА: «100 мячей в АПЛ – это сумасшедшее достижение Холанда»

Коуч Ман Сити Пеп Гвардиола назвал количество голов Эрлинга Холанда «сумасшедшим» после того, как форвард Сити стал самым быстрым игроком, который вошел в клуб 100 голов Премьер-лиги.

Ман Сити одолел «Фулхэм» в эпичном матче с 9 голами (5:4), а Холанд оформил сотню голов в Премьер-лиге. Гол Эрлинга Холанда открыл счет и позволил ему достичь этого показателя 100. Гвардиола отметил, что норвежец уже давно обеспечил себе место среди лучших нападающих лиги всех времен.

В невероятном матче на «Крейвен Коттедж» Холанд забил первый гол и стал самым быстрым игроком, который достиг трехзначной отметки. 25-летний сделал это за 111 игр – на 13 быстрее, чем предыдущий рекордсмен Алан Ширер.

Дубль Фила Фодена вместе с ударом Тиджани Рейндерса и автоголом Сандера Берге позволили Сити сделать счет 5:1 в начале второго тайма. Но «Фулхэм» организовал яркий камбек, забив трижды за 20 минут и сократив отставание до 4:5. Ман Сити все же удержал важную победу, благодаря чему сократил отставание от лидера «Арсенала» до двух очков.

Рулевой Ман Сити Пеп Гвардиола выразил свое огромное восхищение последним невероятным достижением Холанда:

«Когда я приехал, если бы вы сказали мне, что за 111 игр он забьет 100 голов, я бы сказал: вы уверены? В этой лиге? Но он это сделал. Эти цифры – сумасшедшие. Просто сумасшедшие. Безусловно, он один из лучших нападающих Премьер-лиги всех времен. Для нападающих все измеряется цифрами, а его цифры – вне всяких дискуссий. Британцы привозят лучших нападающих в эту страну, так что Эрлинг – один из них. Я рад за него и рад за команду, что она подарила ему этот день. И давайте продолжать.

Это первый сезон Тиджани Рейндерса, первый сезон Нико О’Райли на этой позиции, первый сезон Матеуса Нунеса на этой позиции, первый год Нико Гонсалеса, когда он много играет. Матео Ковачич и Родри – обладатель «Золотого мяча» – наряду с Эрлингом Холандом это самый важный игрок, которого мы имеем. И полтора года Родри не играет. У нас нет замены для Нико на этой позиции, Раиан Черки – новичок. Сегодня, в последние минуты, Раиан Черки, Бернарду Силва и Нико О’Райли были ключевыми игроками, чтобы позволить меньше шансов сопернику забить.

В последние минуты особенно Раиан играл прекрасно. Что я могу сказать? Нужно улучшаться, и было много хороших вещей, а плохие? Мы будем совершенствоваться. Эрлинг мог забить три гола сегодня. Я думаю, что для команды, которая изменила 7–9 игроков в двух трансферных окнах, это вопрос роста. И это будет хорошим уроком на будущее».