  4. Чемпион Италии готов оформить трансфер украинца за 20 миллионов евро
Италия
04 декабря 2025, 23:42 |
Арсений Батагов приблизился к переходу в «Наполи»

04 декабря 2025, 23:42 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов сейчас считается одним из главных кандидатов на переход в зимнее трансферное окно.

По данным источника, итальянский «Наполи» проявляет серьезный интерес к центрбеку и готов оформить его трансфер. Хотя официального предложения клуб пока не направлял, отмечается, что чемпион Италии готов заплатить более 20 миллионов евро. Футболист же, по информации, уже приблизился к возможному переходу.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавка.

Арсений Батагов Наполи трансферы Серии A трансферы Трабзонспор
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)





