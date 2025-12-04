Чемпион Италии готов оформить трансфер украинца за 20 миллионов евро

Защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов сейчас считается одним из главных кандидатов на переход в зимнее трансферное окно.

По данным источника, итальянский «Наполи» проявляет серьезный интерес к центрбеку и готов оформить его трансфер. Хотя официального предложения клуб пока не направлял, отмечается, что чемпион Италии готов заплатить более 20 миллионов евро. Футболист же, по информации, уже приблизился к возможному переходу.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавка.