Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
03 декабря 2025, 11:44 | Обновлено 03 декабря 2025, 11:53
1535
6

Экс-футболисту сборной Украины разрешили построить новый стадион в Луцке

Тарас Михалик намерен инвестировать в проект стоимостью около десяти млн грн

Экс-футболисту сборной Украины разрешили построить новый стадион в Луцке
Instagram. Тарас Михалик

Луцкая мэрия разрешила строительство нового футбольного стадиона в ​​Луцке – одним из инвесторов проекта станет известный экс-игрок сборной Украины Тарас Михалик.

«К нам обратился наш известный футболист Тарас Михалик. У него есть финансовый ресурс и он хочет построить в нашем городе хорошее футбольное поле, на котором будут заниматься и дети, и взрослые.

Это будут частные деньги Тараса и его партнеров. Тарас – авторитетный человек, поэтому я думаю, что все будет хорошо», – рассказал мэр города Игорь Полищук.

Проектом предусмотрено возведение современного футбольного комплекса. Это будет многофункциональный объект площадью около одного гектара – с трибунами, раздевалками, медпунктом, техническими помещениями и парковочными местами. Стадион также оборудован освещением, системой оповещения и инфраструктурой, адаптированной для людей с инвалидностью.

Главный тренер ветеранской команды «Карпатские Медведи» Тарас Михалик, который провел 32 матча в составе сборной Украины, сообщил, что выступит одним из инвесторов. Ориентировочная стоимость проекта составляет около десяти млн грн.

Тарас Михалик сборная Украины по футболу стадионы
Николай Тытюк Источник
8number
Це або жарт, або несенітниця якась. 10 млн гривень це ціна придомового майданчика. Інвестори блін 
Ответить
0
Dovbush
Все на 1 га?  Це буде дуже маленьке футбольне поле
Ответить
0
Gargantua
вряд ли это можно сделать за 200 тысяч долларов
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Xvalenok03
На деньги заработанные у русни построит стадион в луцке.
Хоть какая-то будет польза Украине.
Ответить
0
