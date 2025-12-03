Экс-футболисту сборной Украины разрешили построить новый стадион в Луцке

Луцкая мэрия разрешила строительство нового футбольного стадиона в ​​Луцке – одним из инвесторов проекта станет известный экс-игрок сборной Украины Тарас Михалик.

«К нам обратился наш известный футболист Тарас Михалик. У него есть финансовый ресурс и он хочет построить в нашем городе хорошее футбольное поле, на котором будут заниматься и дети, и взрослые.

Это будут частные деньги Тараса и его партнеров. Тарас – авторитетный человек, поэтому я думаю, что все будет хорошо», – рассказал мэр города Игорь Полищук.

Проектом предусмотрено возведение современного футбольного комплекса. Это будет многофункциональный объект площадью около одного гектара – с трибунами, раздевалками, медпунктом, техническими помещениями и парковочными местами. Стадион также оборудован освещением, системой оповещения и инфраструктурой, адаптированной для людей с инвалидностью.

Главный тренер ветеранской команды «Карпатские Медведи» Тарас Михалик, который провел 32 матча в составе сборной Украины, сообщил, что выступит одним из инвесторов. Ориентировочная стоимость проекта составляет около десяти млн грн.