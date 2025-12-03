Англия03 декабря 2025, 02:59 | Обновлено 03 декабря 2025, 03:00
Миколенко получил хорошие оценки за матч против Борнмута
Эвертон одержал важную победу
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе своей команды в матче 14-го тура чемпионата Англии.
«Ириски» одержали выездную победу над «Борнмутом» – 1:0.
Миколенко провёл на поле весь матч и получил оценку 6,6 от статистического портала WhoScored и 7,1 от SofaScore.
В его активе: 40 касаний мяча, 16 точных передач из 20 (80%), 3 выигранные единоборства из 5 (60%), 10 потерь мяча, 2 фола и желтая карточка.
Ранее Миколенко высказался о матче квалификации чемпионата мира со сборной Швеции.
