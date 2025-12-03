Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Миколенко получил хорошие оценки за матч против Борнмута
Англия
03 декабря 2025, 02:59 | Обновлено 03 декабря 2025, 03:00
Миколенко получил хорошие оценки за матч против Борнмута

Эвертон одержал важную победу

Миколенко получил хорошие оценки за матч против Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе своей команды в матче 14-го тура чемпионата Англии.

«Ириски» одержали выездную победу над «Борнмутом» – 1:0.

Миколенко провёл на поле весь матч и получил оценку 6,6 от статистического портала WhoScored и 7,1 от SofaScore.

В его активе: 40 касаний мяча, 16 точных передач из 20 (80%), 3 выигранные единоборства из 5 (60%), 10 потерь мяча, 2 фола и желтая карточка.

Ранее Миколенко высказался о матче квалификации чемпионата мира со сборной Швеции.


Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:2. Шпоры спаслись на 90+5 мин. Видео голов и обзор
Гвардиола отреагировал на 100-й гол Холанда и победу 5:4 над Фулхэмом
Борнмут – Эвертон – 0:1. Удар Грилиша, горчичник для Миколенко. Видео гола
Виталий Миколенко Эвертон Борнмут - Эвертон Английская Премьер-лига оценки SofaScore
