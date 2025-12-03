Миколенко получил хорошие оценки за матч против Борнмута

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе своей команды в матче 14-го тура чемпионата Англии.

«Ириски» одержали выездную победу над «Борнмутом» – 1:0.

Миколенко провёл на поле весь матч и получил оценку 6,6 от статистического портала WhoScored и 7,1 от SofaScore.

В его активе: 40 касаний мяча, 16 точных передач из 20 (80%), 3 выигранные единоборства из 5 (60%), 10 потерь мяча, 2 фола и желтая карточка.



