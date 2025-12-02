Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МИКОЛЕНКО: «Нас принимали везде очень хорошо. И мне там очень понравилось»
Англия
02 декабря 2025, 23:01 |
350
0

МИКОЛЕНКО: «Нас принимали везде очень хорошо. И мне там очень понравилось»

Украинский защитник прокомментировал предстоящий плей-офф квалификации чемпионата мира

02 декабря 2025, 23:01 |
350
0
МИКОЛЕНКО: «Нас принимали везде очень хорошо. И мне там очень понравилось»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко высказался о матче квалификации чемпионата мира со сборной Швеции:

– Скажи несколько мыслей о жеребьевке сборной Украины, о матчах со Швецией и, дай Бог, финальном матче. Давай сначала просто о Швеции.

– Что я могу сказать? Там все команды были хорошие на этой жеребьевке. На мой взгляд, все тяжелые, и нет разницы, Швеция это или другие команды. Хорошая жеребьевка, все команды более-менее равные. И мы будем говорить об этом ближе к марту, какая команда приедет на сбор, кого вызовут. Я рад этой жеребьевке. Если мы будем настроены так же, как на Исландию, то мы все команды можем выиграть.

– Сборная Украины за последние годы играла во многих странах, и, наверное, в марте все-таки в Польше мы играть не будем. Из опыта прошлых лет: Испания, Чехия, Германия. Где тебе понравилось больше всего?

– Во всех странах было классно. Нас принимали везде очень хорошо. И мне там очень понравилось. Поэтому ничего не скажу, никого не выделю.

Ранее Фонсека заявил о желании поработать со сборной Украины.

По теме:
Гол Грилиша помог Эвертону одолеть Борнмут, Миколенко сыграл весь матч
В битве Испании и Германии определен победитель женской Лиги наций
Борнмут – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Виталий Миколенко сборная Украины по футболу Украина - Швеция женская сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Кирияка Источник: YouTube
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
Футбол | 02 декабря 2025, 14:29 17
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры

Президент клуба ищет иностранного специалиста

Президент Полтавы обратился к Динамо после сенсационной победы
Футбол | 02 декабря 2025, 07:44 1
Президент Полтавы обратился к Динамо после сенсационной победы
Президент Полтавы обратился к Динамо после сенсационной победы

Сергей Иващенко поделился эмоциями после матча 14-го тура Премьер-лиги

Источник сообщил неожиданную деталь о назначении Костюка
Футбол | 02.12.2025, 23:39
Источник сообщил неожиданную деталь о назначении Костюка
Источник сообщил неожиданную деталь о назначении Костюка
Йожеф Сабо вынес вердикт Костюку на посту тренера Динамо
Футбол | 02.12.2025, 07:39
Йожеф Сабо вынес вердикт Костюку на посту тренера Динамо
Йожеф Сабо вынес вердикт Костюку на посту тренера Динамо
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Биатлон | 02.12.2025, 17:59
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
01.12.2025, 06:50 29
Футбол
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
01.12.2025, 05:42
Бокс
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
02.12.2025, 10:25 19
Футбол
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
01.12.2025, 14:23 11
Бокс
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
02.12.2025, 08:12 4
Футбол
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
01.12.2025, 17:34 181
Футбол
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
01.12.2025, 19:04 9
Футбол
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
01.12.2025, 01:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем