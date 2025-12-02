МИКОЛЕНКО: «Нас принимали везде очень хорошо. И мне там очень понравилось»

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко высказался о матче квалификации чемпионата мира со сборной Швеции:

– Скажи несколько мыслей о жеребьевке сборной Украины, о матчах со Швецией и, дай Бог, финальном матче. Давай сначала просто о Швеции.

– Что я могу сказать? Там все команды были хорошие на этой жеребьевке. На мой взгляд, все тяжелые, и нет разницы, Швеция это или другие команды. Хорошая жеребьевка, все команды более-менее равные. И мы будем говорить об этом ближе к марту, какая команда приедет на сбор, кого вызовут. Я рад этой жеребьевке. Если мы будем настроены так же, как на Исландию, то мы все команды можем выиграть.

– Сборная Украины за последние годы играла во многих странах, и, наверное, в марте все-таки в Польше мы играть не будем. Из опыта прошлых лет: Испания, Чехия, Германия. Где тебе понравилось больше всего?

– Во всех странах было классно. Нас принимали везде очень хорошо. И мне там очень понравилось. Поэтому ничего не скажу, никого не выделю.

