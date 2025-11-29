Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
Фонсека заявил о желании поработать со сборной Украины

Паулу намекнул, что был бы готов возглавить «сине-желтых», когда «устанет» Сергей Ребров

ФК Шахтер. Паулу Фонсека

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека, являющийся самым успешным наставником «Шахтера» после ухода с должности Мирчи Луческу, заявил о желании в какой-то момент вернуться в Украину и возглавить национальную команду.

«Мое желание – снова работать в Украине. Это то, что живет в моей голове – «Шахтер» или сборная Украины. Не говорю о настоящем. Сергей Ребров – невероятный тренер. Он мне очень нравится. Но однажды он устанет работать в национальной команде и захочет вернуться в клубный футбол».

«В сборной я бы хотел помочь украинскому футболу развиваться. У вас так много талантливых игроков. Думаю, что можно улучшить качество украинских футболистов, помочь им расти по-другому. Я говорил это еще с первого года, когда приехал в «Шахтер» – у Украины большой потенциал, чтобы иметь хорошие команды и качественных игроков. Понимаю, что во время войны это непросто делать, но у Украины действительно большой потенциал», – сказал Фонсека.

Напомним, Паулу Фонсека покинул «Шахтер» летом 2019 года, чтобы перейти работать в «Рому». После этого португальский специалист был главным тренером «Лилля», «Милана», а нынче работает с «Лионом».

Паулу Фонсека сборная Украины по футболу Лион
Алексей Сливченко
