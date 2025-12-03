100 голов Холанда в АПЛ: игрок Сити о критике и достижениях

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о своем сотом голе в премьер-лиге.

В 14-м туре АПЛ «горожане» одержали выездную победу со счетом 5:4. Холанд открыл счёт на 17-й минуте, забив таким образом свой сотый гол в премьер-лиге.

«Это величественное достижение, и я искренне горжусь этим. Конечно, это значимое событие, приятно быть в «клубе 100», и я счастлив. Я знал об этом и пытался достичь этой отметки. Я стараюсь помогать команде, забивая голы – это моя работа.

Каждая игра отличается от предыдущей. Нельзя думать о прошлом, нужно полностью сосредоточиться на том, что впереди. Реальность такова, что мы проиграли «Ньюкаслу» и «Байеру», но теперь у нас две победы подряд, и мы должны продолжать в том же духе. У нас напряженный график. В следующем месяце предстоит много играть. Матч за матчем – нужно готовиться к следующему.

Будучи нападающим «Ман Сити», вы должны показывать высокие результаты. Это моя работа, люди вправе критиковать меня, если я этого не делаю, и обычно именно это и происходит. Я должен выполнять свою работу».