Холанд быстрее всех в истории Английской Премьер-лиги забил 100 голов
Норвежский нападающий превзошел достижение Алана Ширера
Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 100-й гол в Английской Премьер-лиге и превзошел достижение Алана Ширера по скорости достижения этого рекорда.
Произошло это в матче 14-го тура АПЛ, в котором подопечные Пепа Гвардиолы на выезде играют против «Фулхэма». Для того чтобы забить 100 голов в чемпионате, Холанду понадобилось 111 матчей.
Напомним, Алан Ширер забил свои первые 100 голов за 124 игры.
Норвежец перебрался в чемпионат Англии в июле 2022 года из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро.
Перед матчем с «Фулхэмом» на счету Эрлинга было 22 матча во всех турнирах, в которых он забил 22 гола и отдал две результативные передачи.
Игроки с наименьшим количеством матчей, необходимых для первых 100 забитых мячей в АПЛ:
- 111 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
- 124 – Алан Ширер (Англия)
- 141 – Гарри Кейн (Англия)
- 147 – Серхио Агуэро (Аргентина)
- 160 – Тьерри Анри (Франция)
- 162 – Мохамед Салах (Египет)
- 173 – Иан Райт (Англия)
- 175 – Робби Фаулер (Англия)
Erling Haaland is the latest Premier League 100 club member and the quickest to ever hit the landmark 🔥 pic.twitter.com/Wp8F9ImBRA— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) December 2, 2025
Erling Haaland, Premier League centurion. 👑 pic.twitter.com/pZQkfjcFOV— Premier League (@premierleague) December 2, 2025
