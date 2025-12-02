Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Холанд быстрее всех в истории Английской Премьер-лиги забил 100 голов
Англия
02 декабря 2025, 22:13 | Обновлено 02 декабря 2025, 22:25
Холанд быстрее всех в истории Английской Премьер-лиги забил 100 голов

Норвежский нападающий превзошел достижение Алана Ширера

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 100-й гол в Английской Премьер-лиге и превзошел достижение Алана Ширера по скорости достижения этого рекорда.

Произошло это в матче 14-го тура АПЛ, в котором подопечные Пепа Гвардиолы на выезде играют против «Фулхэма». Для того чтобы забить 100 голов в чемпионате, Холанду понадобилось 111 матчей.

Напомним, Алан Ширер забил свои первые 100 голов за 124 игры.

Норвежец перебрался в чемпионат Англии в июле 2022 года из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро.

Перед матчем с «Фулхэмом» на счету Эрлинга было 22 матча во всех турнирах, в которых он забил 22 гола и отдал две результативные передачи.

Игроки с наименьшим количеством матчей, необходимых для первых 100 забитых мячей в АПЛ:

  • 111 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
  • 124 – Алан Ширер (Англия)
  • 141 – Гарри Кейн (Англия)
  • 147 – Серхио Агуэро (Аргентина)
  • 160 – Тьерри Анри (Франция)
  • 162 – Мохамед Салах (Египет)
  • 173 – Иан Райт (Англия)
  • 175 – Робби Фаулер (Англия)
