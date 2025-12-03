Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Невероятный Ромеро спас Тоттенхэм от поражения в матче с Ньюкаслом
Чемпионат Англии
Ньюкасл
02.12.2025 22:15 – FT 2 : 2
Тоттенхэм
Англия
03 декабря 2025, 00:15 | Обновлено 03 декабря 2025, 00:17
72
0

Невероятный Ромеро спас Тоттенхэм от поражения в матче с Ньюкаслом

«Сороки» пропустили гол на 90+5 минуте от аргентинского защитника, который оформил дубль

Getty Images/Global Images Ukraine.

Во вторник, 2 декабря, состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2.

В первом тайме соперники оставили свои ворота в неприкосновенности, а во второй половине игры бразильский полузащитник Бруно огорчил вратаря «шпор» открыл счет.

Подопечные Томаса Франка попытались восстановить паритет и это им удалось на 78-й минуте после точного удара аргентинского защитника Кристиана Ромеро. Однако, «сороки» снова вышли вперед благодаря Энтони Гордону, который реализовал пенальти.

Точку в этом противостоянии поставил Ромеро, который оформил дубль на 90+5 минуте и спас гостей от поражения.

«Ньюкасл» занимает 13-е место, имея в своем активе 19 баллов. «Тоттенхэм» разместился на 11-й позиции в турнирной таблице, также набрав 19 очков, но у команды Франка лучше разница мячей.

Английская Премьер-лига, 14-й тур. 2 декабря

Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:2

Голы: Бруно, 71, Гордон, 86 (пен) – Ромеро, 78, 90+5

Фотогалерея:

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ньюкасл Ньюкасл - Тоттенхэм Тоттенхэм Бруно Гимараеш Кристиан Ромеро Энтони Гордон пенальти
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
