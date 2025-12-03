Невероятный Ромеро спас Тоттенхэм от поражения в матче с Ньюкаслом
«Сороки» пропустили гол на 90+5 минуте от аргентинского защитника, который оформил дубль
Во вторник, 2 декабря, состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2.
В первом тайме соперники оставили свои ворота в неприкосновенности, а во второй половине игры бразильский полузащитник Бруно огорчил вратаря «шпор» открыл счет.
Подопечные Томаса Франка попытались восстановить паритет и это им удалось на 78-й минуте после точного удара аргентинского защитника Кристиана Ромеро. Однако, «сороки» снова вышли вперед благодаря Энтони Гордону, который реализовал пенальти.
Точку в этом противостоянии поставил Ромеро, который оформил дубль на 90+5 минуте и спас гостей от поражения.
«Ньюкасл» занимает 13-е место, имея в своем активе 19 баллов. «Тоттенхэм» разместился на 11-й позиции в турнирной таблице, также набрав 19 очков, но у команды Франка лучше разница мячей.
Английская Премьер-лига, 14-й тур. 2 декабря
Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:2
Голы: Бруно, 71, Гордон, 86 (пен) – Ромеро, 78, 90+5
