Невероятный Ромеро спас Тоттенхэм от поражения в матче с Ньюкаслом

Во вторник, 2 декабря, состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2.

В первом тайме соперники оставили свои ворота в неприкосновенности, а во второй половине игры бразильский полузащитник Бруно огорчил вратаря «шпор» открыл счет.

Подопечные Томаса Франка попытались восстановить паритет и это им удалось на 78-й минуте после точного удара аргентинского защитника Кристиана Ромеро. Однако, «сороки» снова вышли вперед благодаря Энтони Гордону, который реализовал пенальти.

Точку в этом противостоянии поставил Ромеро, который оформил дубль на 90+5 минуте и спас гостей от поражения.

«Ньюкасл» занимает 13-е место, имея в своем активе 19 баллов. «Тоттенхэм» разместился на 11-й позиции в турнирной таблице, также набрав 19 очков, но у команды Франка лучше разница мячей.

Английская Премьер-лига, 14-й тур. 2 декабря

Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:2

Голы: Бруно, 71, Гордон, 86 (пен) – Ромеро, 78, 90+5

