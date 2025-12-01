Во вторник, 2 декабря состоится поединок 14-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Тоттенгэмом». По киевскому времени игра начнется в 22:15.

Ньюкасл

Не слишком стабильными выглядят «сороки» в текущем сезоне. Команда то уступает середнякам (например «Брентфорду», то уже в следующем матче побеждает грандов («Ман Сити»). За 13 туров Премьер-лиги клубу удалось набрать 18 зачетных пунктов, позволяющих занимать 13-ю строчку турнирной таблицы. От зоны вылета и от топ-7 команд топ-3 команды. В Кубке лиги клуб прошел «Брэдфорд» и «Тоттенхэм» и квалифицировался в четвертьфинал соревнований, где сыграет против «Фулхема».

В Лиге чемпионов англичане набрали 9 очков за 5 матчей, благодаря которым сейчас занимают 11-ю строчку турнирной таблицы. От нужного места в топ-8 «сороки» отстают на 1 очко.

Тоттенхэм

Таким же нестабильным является «Тоттенгэм», однако это можно объяснить сменой тренера в межсезонье. В Премьер-лиге клуб также получил 18 зачетных пунктов, однако из-за лучшей разницы забитых/пропущенных он находится на 12-й позиции. Из Кубка лиги «шпоры», как упоминалось ранее, вылетели на стадии 1/8 финала от «Ньюкасла».

В Лиге чемпионов лондонцы завоевали 8 очков за 5 игр, поэтому они пока занимают 16-ю строчку турнирной таблицы. От топ-8 «Тоттенхэм» отстает на 2 балла.

Личные встречи

В предыдущих пяти матчах между клубами ощутимое преимущество имеет «Ньюкасл». Сороки за этот отрезок одержали 4 победы, а еще и игра завершилась вничью.

Интересные факты

«Тоттенхэм» проиграл каждый из последних 3-х поединков.

«Ньюкасл» победил в 6/6 последних домашних матчах. За это время команда пропустила всего 2 гола.

В последних 4-х матчах «Тоттенхэм» пропустил 13 мячей.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.66.