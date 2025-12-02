Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ньюкасл – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Ньюкасл
02.12.2025 22:15 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
Ньюкасл – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 декабря в 22:15 матч чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 2 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сэнт-Джеймс Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ньюкасл – Тоттенхэм
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
АРТЕТА: «Правила должны эволюционировать»
Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии
Борнмут – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Ньюкасл Тоттенхэм Ньюкасл - Тоттенхэм
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
