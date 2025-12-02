Во вторник, 2 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сэнт-Джеймс Парк».

Начало поединка запланировано на 22:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ньюкасл – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция