Ньюкасл – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 декабря в 22:15 матч чемпионата Англии
Во вторник, 2 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».
Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сэнт-Джеймс Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
